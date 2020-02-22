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Снижение пенсий пообещали власти Украины

13:45 22.02.2020 Фото: Википедии
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Уже сегодня 82,7% украинцев получает пенсию ниже размера прожиточного минимума — до 4000 гривен. За год из страны уехало более четверти миллиона человек.

Снижение пенсий пообещали власти Украины
Причиной украинские чиновники назвали высокую долю теневой занятости

Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.

По словам Ненюченко, уже сегодня 82,7% жителей Украины получает пенсию ниже размера прожиточного минимума — до четырех тысяч гривен. Она отметила, что это ключевая проблема, требующая срочного решения.

Министр добавила, что причинами данной ситуации являются недостаточное наполнение солидарной пенсионной системы, а также высокая доля теневой занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным госслужбы статистики Украины, численность населения страны на 1 января 2020 года составила 41 млн 902,4 тысячи человек, сократившись на 250,8 тысячи человек на один год.

История вопроса
Можно сказать, что Украина находится в состоянии перманентного социально-экономического кризиса весь период своей независимости, начиная с 1991 года. Хотя в абсолютных цифрах ВВП страны несколько вырос, сопоставление с другими странами СНГ и со всеми соседями показывает другое.

Темпы роста ВВП на душу населения на Украине ниже всех в СНГ. Наукоёмкое производство, составлявшее в советские времена значительную долю украинской экономики, деградирует. Например, доля машиностроения снизилась с 31% в 1990 году до 5-7% в 2016-м. Государственный долг страны достигает 70 млрд долларов, тогда как в 1991 году его не было вообще.
Причиной кризисного состояния Украины является то, что за годы независимости так и не сложилась элита, связывающая своё будущее с будущим страны. Национальные различия между регионами, делёж власти и собственности олигархическими группировками затрудняют развитие.

Острая схватка между властными группировками в 2013 году привела к незаконной смене власти, которую на Украине именуют «революцией». В результате этого в систему власти и управления попали люди, ещё более опасные для страны, чем те, что были там ранее. Это привело к социальному взрыву в Крыму и в Донбассе и к обострению проблем в экономике.

В 2013-2014 годах экономика падала примерно на 10% в год, небывалыми темпами рос курс доллара и тарифы ЖКХ. Резко сокращались золотовалютные резервы, государственный долг достиг 60% ВВП. Всё это негативным образом сказалось на уровне жизни населения. Усилился отток трудоспособного населения за границу. Государство, затрудняя с пропагандистскими целями экономические связи с Россией, только усугубило ситуацию.

В последнее время падение украинской экономики несколько стабилизировалось, но говорить о восстановлении экономического роста нельзя.

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