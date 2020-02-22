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Поддержала пикетчиков против «черного неба» в Красноярске экоактивиста Грета Тунберг

14:45 22.02.2020 Фото: Twitter
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Грета поделилась в своем Twitter с 4 млн подписчиков фотографиями одиночных пикетов в защиту красноярской экологии. Акции проходили в Москве, участники требовали «сделать небо вновь чистым».

Поддержала пикетчиков против черного неба в Красноярске экоактивиста Грета Тунберг
Грета Тунберг поддержала пикеты против красноярского «черного неба»

Экологическая активистка Грета Тунберг поддержала пикетчиков против «черного неба» в Красноярске. В своем Twitter она поделилась фотографиями акции в поддержку Красноярска, которые, правда, проходили в Москве, передает ТВК6.

Грета Тунберг поделилась в своем Twitter с 4 млн подписчиков фотографиями одиночных пикетов в защиту красноярской экологии. Акции проходили в Москве, участники требовали «сделать небо вновь чистым».

«Сегодня мы решили поддержать пикет в поддержку Красноярска, где продлевают режим «черного неба». Люди умирают от загрязнения воздуха − разве это не повод перестать добывать полезные ископаемые из земли? Если вы не верите, что климат серьезно меняется, то поверьте своим глазам и действуйте!», − заявили участники московских пикетов.

Грета поделилась двумя записями пикетирующих. Вторая была опубликована, когда в Красноярске уже был снят режим НМУ и ветер выдул из города смог, однако на плакатах все та же информация о «черном небе».

«Сегодня в Москве солнечно, но в Красноярске до сих пор «черное небо» из-за загрязнения воздуха. Никто не заслуживает жить в таком постапокалиптическом будущем», − пишет еще одна участница акции.

Кроме этих записей Грета Тунберг активно делится фотографиями «школьной забастовки». Идея этой акции принадлежит самой шведской школьнице: по пятницам она призывает не ходить в школу, а делать что-то на пользу экологии, например, пикетировать и устраивать акции по привлечению внимания к проблемам экологии.

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