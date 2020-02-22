Что такое патриотизм, объяснили россияне

Патриотизм в первую очередь связывают с любовью к родине — 85% россиян считают непатриотичным ее отсутствие. Высказывание мнения, не совпадающего с государственным, считают непатриотичным 23% опрошенных.

82% считают, что нет никакой необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие патриотизма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, посвященного изучению патриотических настроений россиян.

Патриотизм в первую очередь связывают с любовью к своей стране: абсолютное большинство россиян считают, что человек, не испытывающий любви к Родине, не может быть патриотом (85%, на 8 п.п. больше, чем в 2017 г.). Практически такое же единодушие (80%) россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах, — независимо от того, дают они взятку или берут, они не могут считаться патриотами.

Две трети россиян считают, что человек, избегающий своих гражданских обязанностей — избегающий службы в армии (65%) или уклоняющийся от уплаты налогов (64%), — не может быть патриотом.

Связи с другими государствами — желаемые или реальные — также считаются проявлением непатриотичного поведения, причем динамика негативного восприятия этих связей за последние два года увеличилась. Так, более половины россиян считают, что человек, мечтающий о переезде в другую страну (64%, на 12 п.п. больше, чем два года назад), имеющий счета за рубежом (57%, на 7 п.п. больше, чем в 2017 г.), имеющий второе гражданство (50%, +20 п.п. за два года), а также работающий в организации — «иностранном агенте» (47%), патриотом России быть не может. Однако желание вступить в брак с иностранцем считают непатриотичным только 19% россиян.

Отсутствие знания государственной символики России приравнивают к непатриотичному поведению 59% россиян, при этом оппозиционное или протестное поведение считают таковым реже: отказ от участия в выборах считают непатриотичным 46% россиян, а публичное высказывание мнения, противоречащего государственной точке зрения, — только 23% (на 13 п.п. меньше, чем два года назад).

В целом только треть россиян (30%) осуждают публичное высказывание оппозиционного мнения, причем преимущественно в рамках общественного порицания (21%), в то время как более половины наших соотечественников считают это частным делом, не требующим вмешательства ни государства, ни общества (58%). Почти такая же доля опрошенных (53%) считают частным делом непатриотичное поведение, не являющееся нарушением закона, хотя треть подвергают его общественному порицанию (34%).

Как и два года назад, более половины россиян считают, что непатриотичное поведение касается всех, и общество должно на него реагировать (62%). Абсолютное большинство респондентов уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к государственной службе (79%). Однако 82% считают, что нет никакой необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие патриотизма.