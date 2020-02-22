23 февраля перестает быть праздником всех мужчин России. Почему?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, приуроченного ко Дню защитника Отечества. 23 февраля перестает быть праздником всех российских мужчин. Если таковым этот день в 2005 году считали почти половина россиян (46%), то сегодня этого мнения придерживаются чуть больше четверти — 27%. Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом: как день российских военнослужащих (39%, плюс 7 п.п.) или, в историческом контексте, как день рождения Красной Армии (24%, плюс 11 п.п.).
Доля тех, кто относится к этому дню индифферентно и считает обычным выходным, за все время мониторинга никогда не превышала 5–8%.
Кого можем поздравить?
Если исходить из суждения, что поздравление с Днем защитника Отечества заслужили только российские военнослужащие, то получат его треть россиян. Именно такая доля наших соотечественников служили в армии по данным на 2020 год (29%), как и девять лет назад (32% в 2011 г.). Чаще с военной службой были связаны мужчины (61%), а также россияне 45–59-лет— 40%. Среди женщин служили и могут получить поздравление на 23 февраля только 3%.
Поздравляют женщин-военных с Днем защитника Отечества 27% россиян. Служившие чаще знают женщин-военнослужащих (43%) и почти все (9 из 10) их поздравляют. Кто не служил, реже знакомы с женщинами-военнослужащими (28%) и реже их поздравляют (примерно 7 из 10).
Кого хотим видеть на военной службе?
В ходе опроса россиянам были заданы вопросы о том, хотели ли бы они, чтобы их дочь и их сын выбрали военную специальность и служили в Вооруженных силах РФ. Ответы на данные вопросы отразили наличие гендерных стереотипов насчет службы в армии. Так, соотношение желающих к нежелающим видеть своего ребенка (в том числе гипотетического) на военной службе было 2:1 при вопросе о сыне и 1:2, если речь шла о дочери.
Россияне, имеющие личный опыт службы в армии, чаще хотели бы видеть свою дочь на военной службе (35%, на 5 п.п. больше, чем все опрошенные).
Почему «да» и почему «нет»?
Обоснование одобрения прохождения своими детьми (реальными или гипотетическими) военной службы также имеет гендерную дифференциацию. Так, в случае дочери, россияне хотели бы видеть её на службе в армии, прежде всего потому, что это дисциплинирует (13%), дает стабильность (11%), а также престижно или вызывает уважение (11%). В случае же с сыном причинами одобрения такого карьерного пути стали представления о том, что это мужское дело (25%), связано с защитой Родины и семьи (15%), а также дисциплинирует (12%) и признается престижным занятием (11%).
Самое популярное объяснение нежелания видеть свою дочь на военной службе: армия не женское дело, армия — для мужчин. Так считает практически половина наших соотечественников (42%). В списке причин возможного неодобрения выбора сыном военной карьеры лидирует опасение за его жизнь (17%), а также личностные особенности характера ребенка (6%), разруха в армии (6%) или пацифизм опрашиваемого (6%).
Сопоставление результатов открытых вопросов дает нам понимание образа военнослужащего и характерных черт, связанных со службой в армии. Маскулинные черты, такие как мужественность или способность быть защитником для своей семьи и Родины, по-прежнему в сознании россиян соотносятся с представителями мужского пола, а военная служба является способом данные черты проявить и подтвердить. Тем не менее есть представления о военной службе, не зависящие от пола: прохождение службы связывают с хорошей дисциплиной и престижностью профессии, вызывающей уважение у окружающих. Это в очередной раз подтверждает, что в сознании россиян армия является общественным институтом, заслуживающим наибольшего одобрения.
Подарок на 23 февраля
С учетом гендерной обусловленности данного праздника в ходе опроса были выявлены подарки, которые мужчины хотели бы получить в этот день, а также презенты, которые женщины планируют преподнести своим друзьям и близким мужчинам.
Так, мужчины хотели бы получить в этот день в первую очередь внимание своих близких — об этом сообщает практически каждый третий (27%). Далее в вишлисте находятся автомобиль (17%), путевка в туристическую поездку (15%), квартира или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%) или удочка, снасти для рыбалки (10%).
Женщины чаще всего планируют проявить внимание и приготовить праздничный ужин для своих близких мужчин (31%), а также подарить парфюмерию, бижутерию или косметику (28%), сувениры (17%), одежду или обувь (14%), деньги (10%).
Пусть быдло красит, солдатня.