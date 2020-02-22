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Ходовой подарок: Носки подарит основная масса женщин мужчинам на 23 февраля

15:55 22.02.2020 Фото: Википедии
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В российских онлайн-магазинах к 23 февраля чаще всего покупают трусы и носки. Одним из самых востребованных подарков стали аксессуары для бритья.

Ходовой подарок: Носки подарит основная масса женщин мужчинам на 23 февраля
У мужчин уже сводит скулы от традиционных подарков на 23 февраля

Носки стали самым популярным подарком на 23 февраля — в преддверии праздника спрос на них резко повысился. Также выросли продажи бритвенных принадлежностей и товаров для геймеров, следует из данных онлайн-площадок Wildberries, «Беру» и Ozon, передает ТАСС.

«В топ самых популярных товаров на Wildberries в этом году вошли белье, средства для бритья, галстуки, рубашки и автоаксессуары. Лидером по покупкам стали носки — самый практичный подарок. В феврале россияне приобрели на Wildberries около 150 тыс. штук», — сообщили в компании. Покупатели выбирают, в частности, «консервированные» носки в банке и подарочные наборы ярких цветов с рисунками.

По данным аналитиков маркетплейса «Беру», в середине февраля «почти в три раза вырос спрос на мужские носки». Аналогичный рост показала эта категория товаров на Ozon — продажи носков на площадке увеличились на 317% относительно среднегодового значения.

В Ozon отметили, что в число популярных категорий товаров также вошли электроинструменты, подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, конструкторы и такие аксессуары, как ремни и кошельки.

На Wildberries на втором месте по популярности оказались трусы — с начала февраля их продали 120 тыс., а на третьем — мужские рубашки (70 тыс.). Одним из самых востребованных подарков стали аксессуары для бритья. «В первые две недели февраля выросли продажи электрических бритв (+218%), кассет для бритв (+195%), гелей для бритья (+415%) и пены для бритья (+176%)», — сообщили в компании, отметив также повышенный интерес покупателей к автокружкам и алкотестерам (в 3,5 раза больше обычного), визитницам, галстукам и кошелькам.

Вдвое вырос спрос на триммеры, электробритвы и аксессуары к ним и на «Беру». Однако на этом маркетплейсе рекордные продажи показали игры для компьютеров и приставок — почти в четыре раза. «Более чем в 1,5 раза чаще на «Беру» стали заказывать и другие геймерские товары: рули, джойстики, геймпады и сами игровые приставки», — уточнили представители площадки.

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