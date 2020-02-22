Приговорили к 400 годам тюрьмы двух российских моряков за торговлю людьми в Греции

Согласно греческому законодательству, за одного мигранта, которых перевозили моряки, можно получить от семи до 15 лет лишения свободы и штраф в размере €6 млн. По данным полиции, на острове Родос было задержано судно с 62 людьми.

В Греции суровые законы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Об этом 20 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Отмечается, что осужденные входили в число 24 российских моряков, которые были задержаны греческой полицией 2 ноября 2019 года. Согласно греческому законодательству, за одного мигранта, которых перевозили моряки, можно получить от семи до 15 лет лишения свободы и штраф в размере €6 млн. По данным полиции, на острове Родос было задержано судно с 62 людьми.

В настоящий момент судебного процесса ожидают еще порядка 12 человек, по другим данным — 10.

Мельников заявил, что россияне работали наемными матросами на кораблях, которые перевозили туристов из Турции в Грецию и в Италию и стали жертвами «черных работодателей».

Правозащитник отмечает, что для задержанных необходимо собрать около €74,8 тыс. для оплаты юридических услуг адвокатов.

Представители российской дипмиссии настаивают на прекращении уголовных дел на основании конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми. Дипломаты подчеркивают, что их права в помощи морякам ограничены из-за сурового греческого законодательства.

Ранее сообщалось об аналогичном приговоре двух других россиян Антона Каррамова и Платона Давыдова, которых также обвиняли в морской перевозке нелегальных пассажиров. По словам родственников моряков, они не знали о том, что занимаются нелегальной транспортировкой.