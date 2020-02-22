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Задушил до потери сознания и закопал в снег 11-летнего мальчика подросток в Мурманской области

16:50 22.02.2020 Фото: Соцсети
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Он пытался убить ребенка. Пострадавшего ребенка спасли обнаружившие его взрослые. Они вызвали на место ЧП скорую помощь, ребенка доставили в больницу и оказали ему помощь.

Задушил до потери сознания и закопал в снег 11 летнего мальчика подросток в Мурманской области
Подросток думал, что убил мальчика и закопал его в снегу

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области. Злоумышленника подозревают в покушении на убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте следственного управления СК по Мурманской области.

«По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу», — говорится в сообщении.

Пострадавшего ребенка спасли обнаружившие его взрослые. Они вызвали на место ЧП скорую помощь, ребенка доставили в больницу и оказали ему помощь.

«В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия», — отмечается в сообщении следственного управления.

Подозреваемый задержан. С учетом его отрицательных характеристик и жестокости совершенного нападения на ребенка, следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Расследование дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления.

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От редакции

Откуда такое зверство?

Аноним, 22 февраля 2020 17:09
Наша раша

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