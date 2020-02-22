Избила педагога на глазах детей за замечание дочери жительница Петербурга

5-классница расталкивала учеников в буфете, на что отреагировала воспитатель группы продленного дня. Позже на прогулке мать девочки била педагога сумкой по голове. Пострадавшая обратилась к медикам и в полицию.

Полиция разбирается в избиении по заявлению пострадавшего педагога

Жительница Петербурга на глазах у школьника избила воспитательницу группы продлённого дня за сделанное её дочери замечание.

Инцидент произошёл 21 февраля в одной из гимназий Приморского района. За пострадавшего педагога, который присматривает за учениками, вступились родители школьников, передает peterburg2.ru.

Непосредственно инцидент, ставший причиной конфликта, произошёл в буфете во время обеда. Воспитатель сделала замечание пятикласснице, когда та пыталась растолкать учеников младших классов и влезть в очередь.

Когда педагог вышла с подопечными на прогулку, к ней подбежала мама обиженной школьницы. Она уточнила, делала ли учитель замечание её дочери. После положительного ответа родительница начала бить воспитательницу по голове сумкой.

Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась за помощью к медикам.