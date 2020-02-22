Избила педагога на глазах детей за замечание дочери жительница Петербурга

Жительница Петербурга на глазах у школьника избила воспитательницу группы продлённого дня за сделанное её дочери замечание.
Инцидент произошёл 21 февраля в одной из гимназий Приморского района. За пострадавшего педагога, который присматривает за учениками, вступились родители школьников, передает peterburg2.ru.
Непосредственно инцидент, ставший причиной конфликта, произошёл в буфете во время обеда. Воспитатель сделала замечание пятикласснице, когда та пыталась растолкать учеников младших классов и влезть в очередь.
Когда педагог вышла с подопечными на прогулку, к ней подбежала мама обиженной школьницы. Она уточнила, делала ли учитель замечание её дочери. После положительного ответа родительница начала бить воспитательницу по голове сумкой.
Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась за помощью к медикам.
Посадить на 2 года и отобрать детей !Сейчас хейтят педагогов,чтоб в обществе опустить их уровень и чтобы сделать из народа крепостных!Надо пресекать унижение учителей!Чтоб народ не стал неграмотным!