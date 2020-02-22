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Красота / Общество

Грубые пятки: 5 домашних средств, которые заставят забыть о мастере педикюра

19:52 22.02.2020 Фото: www.piqsels.com
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Как правило, трещины в пятках вызваны недостаточной влажностью, что связано с различными причинами, включая: холодную зимнюю погоду, обезвоживание, недостаток увлажнения.

Грубые пятки: 5 домашних средств, которые заставят забыть о мастере педикюра
Некоторые медицинские условия, такие как экзема, диабет, щитовидная железа и псориаз, также могут привести к сухости и трещинам в ногах

Потрескавшиеся пятки выглядят некрасиво и они могут болеть. В худшем случае трещины становятся воспаленными и кровоточащими и даже приводят к серьезным инфекциям. Как правило, трещины в пятках вызваны недостаточной влажностью, что связано с различными причинами, включая: холодную зимнюю погоду, обезвоживание, недостаток увлажнения, слишком длительное погружение ног в горячую воду, сухая чистка ног, чрезмерное воздействие загрязнения. Некоторые медицинские условия, такие как экзема, диабет, щитовидная железа и псориаз, также могут привести к сухости и трещинам в ногах. Вот некоторые домашние средства, которые помогут успокоить ваши потрескавшиеся пятки и облегчить боль. К ним относятся ингредиенты, которые вы можете легко получить в вашем доме.

Гель алоэ вера: Наносите гель алоэ вера на чистые ноги каждую ночь перед сном. Для достижения наилучшего результата замочите ноги в теплой воде и высушите перед нанесением геля.

Пищевая сода: Добавьте пищевую соду в половину ведра теплой воды. Дайте пищевой соде раствориться в воде. Когда это будет сделано, опустите ноги и выдержите от 10 до 15 минут. Всегда аккуратно вытирайте пемзой после замачивания в теплой воде. Это помогает удалить мертвые клетки.

Банан: нанесите мякоть банана на потрескавшиеся пятки, оставьте на 15-20 минут и смойте ноги теплой водой.

Кокосовое масло: просто нанесите кокосовое масло на потрескавшиеся пятки перед сном. Помимо увлажнения сухой кожи, кокосовое масло помогает удалить мертвые клетки кожи.

Мед: возьмите половину ведра теплой воды и добавьте в нее одну чашку меда. Замочите ноги на 15-20 минут. Аккуратно скраб для удаления сухой кожи.

Источник: https://www.thehealthsite.com

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