Сколько подтяжек сделала 66-летняя актриса Елена Проклова?

Недавно артистка приняла участие в программе «Последний герой», где зрители могли увидеть ее без макияжа.

Елена Проклова откровенно рассказала о своих пластических операциях

Елена Проклова – известная советская и российская актриса, а также просто красивая и эффектная женщина, которой до сих пор восхищаются многие поклонники. Недавно артистка приняла участие в программе «Последний герой», где зрители могли увидеть ее без макияжа.

66-летняя Проклова отметила, что одной из ее задач во время участия в проекте – было показать ее ровесникам, что жизнью можно и нужно наслаждаться даже на седьмом десятке.

Не остались и без внимания вопросы о внешности актрисы. В своем интервью порталу «Телепрограмма» Елена Игоревна откровенно рассказала о своих пластических операциях.

По ее собственному признанию, последний раз подтяжку лица актриса делала почти 10 лет назад.

«Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе», — рассказала артистка.

— Сейчас как ухаживаете за лицом?

— Сама делаю кремы, не пользуюсь ничем покупным. Вся моя косметика основана на алоэ, на цветах, которые выращиваю у себя дома. Я с ними разговариваю, ухаживаю за ними. Растение, за которым ты ухаживаешь, отдает то, что нужно именно тебе. Оно знает твои руки, считывает информацию, в чем ты нуждаешься. Я в это очень верю. И очень довольна результатом.

Елена Проклова отметила, что некоторое время назад она думала кардинально изменить внешность – нарастить волосы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом она поменяла свое решение.

«Я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря», — добавила актриса.

Источник: Медикфорум