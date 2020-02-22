Сколько подтяжек сделала 66-летняя актриса Елена Проклова?

Елена Проклова – известная советская и российская актриса, а также просто красивая и эффектная женщина, которой до сих пор восхищаются многие поклонники. Недавно артистка приняла участие в программе «Последний герой», где зрители могли увидеть ее без макияжа.
66-летняя Проклова отметила, что одной из ее задач во время участия в проекте – было показать ее ровесникам, что жизнью можно и нужно наслаждаться даже на седьмом десятке.
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Доброе утро! Начинаем неделю с прекрасных слов Елены Прокловой @alenaproklova ❤ «Нужно жить на полную катушку, как ты жил в юности. Так же всему радоваться, все пробовать, всем наслаждаться»😍 Идеальный совет. Кто думает так же? Оптимисты, отмечаемся в комментариях⬇ #ПоследнийГеройТВ3 #ЗрителиПротивЗвезд #ЕленаПроклова
Не остались и без внимания вопросы о внешности актрисы. В своем интервью порталу «Телепрограмма» Елена Игоревна откровенно рассказала о своих пластических операциях.
По ее собственному признанию, последний раз подтяжку лица актриса делала почти 10 лет назад.
«Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе», — рассказала артистка.
— Сейчас как ухаживаете за лицом?
— Сама делаю кремы, не пользуюсь ничем покупным. Вся моя косметика основана на алоэ, на цветах, которые выращиваю у себя дома. Я с ними разговариваю, ухаживаю за ними. Растение, за которым ты ухаживаешь, отдает то, что нужно именно тебе. Оно знает твои руки, считывает информацию, в чем ты нуждаешься. Я в это очень верю. И очень довольна результатом.
Елена Проклова отметила, что некоторое время назад она думала кардинально изменить внешность – нарастить волосы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом она поменяла свое решение.
«Я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря», — добавила актриса.
Источник: Медикфорум