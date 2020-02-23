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Общество / Стиль жизни

Какие женщины не пригодны для брака

10:51 23.02.2020 Фото: pixabay.com
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Глобальный парадокс – женщины пишут и читают пособия о том, как стать стервой, а мужчины совсем не стремятся на таких жениться. Стервы привлекают внимание, с ними встречаются и иногда даже влюбляются, но от подобных женщин устают и на них точно не женятся.

Какие женщины не пригодны для брака
Женщины пишут и читают пособия о том, как стать стервой, а мужчины совсем не стремятся на таких жениться

Мужчинам стало сложно угодить! Появились даже сайты, на которых представители сильного пола делятся своим горьким опытом и дают советы друг другу, с какими женщинами лучше не иметь ничего общего. Это — прямой путь к предубеждениям и стереотипам.

Есть женские привычки, с которыми мужчины готовы мириться, но есть такие, которые их откровенно пугают, поэтому они и делят женщин на категории. Основных их — восемь.

1. Изменчивые натуры

Эти женщины способны менять свое мнение каждые три минуты. Их настроение меняется с молниеносной скоростью. Никогда не знаешь, что она сделает или скажет, на каком мнении она в итоге остановится. Причем такие женщины прекрасно осознают свои недостатки и временами даже признают свою неправоту и извиняются. Правда, мужчины редко могут долго выдерживать непредсказуемые погодные условия6 им, в конечном итоге, подавай покой.
2. Стерва

Глобальный парадокс – женщины пишут и читают пособия о том, как стать стервой, а мужчины совсем не стремятся на таких жениться. Стервы привлекают внимание, с ними встречаются и иногда даже влюбляются, но от подобных женщин устают и на них точно не женятся.

3. Феминистка

Здесь все очень просто – такие женщины сами не хотят замуж, ведь она все умеет делать сама и мужчина для жизни ей вообще не нужен.

4. Всезнайка

Ладно бы она просто применяла свои энциклопедические знания в мирных целях, скажем, разгадывала бы по утрам кроссворды. Но подобные женщины этим не ограничиваются — они стараются навязать свое мнение мужчине, пытаются доказать свою правоту во всем и, как следствие, необыкновенно бесят этим мужчину. Он просто не способен смирится с тем, что кто-то (особенно ЖЕНЩИНА!) знает что-то лучше него.

5. Женщины, которые постоянно жалуются

Эти женщины жалуются на все – на плохую работу, завистливых подруг, неудачную прическу и отсутствие порядочных мужчин. Они всегда самые несчастные и беспомощные. Редко кто из мужчин будет любить несчастную и беспомощную.

6. Женщины, которые не умеют себя вести

Пьющие, курящие, матерящиеся и дерущиеся женщины мужчине не нужны. Для этого у него есть друзья.

7. Женщины, которые льстят

Такие дамы говорят мужчине только то, что он хочет слышать. Но только до свадьбы.

8. Женщины, которые организуют тотальный контроль

Нормальный и адекватный мужчина не позволит женщине контролировать абсолютно все аспекты своей жизни – от выбора друзей до выбора носков.

Источник: hochu.ua

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