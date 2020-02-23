Задолжали банкам более 2 млрд рублей жители Бердска

Судебные приставы используют разные методы для возвращения долгов

Более 2 млрд рублей не вернули банкам жители Бердска.

О взыскании с физлиц в пользу кредитных организаций находилось в производстве бердского отдела ФССП 9 988 исполнительных производств на сумму 1 млрд 941 млн 695 тыс. рублей. Окончено 4 871 производств на сумму 541 млн 210 тыс. рублей. Фактическим исполнено 1025 производств на 56 млн 278 тыс. рублей.

О взыскании с юрлиц в пользу кредитных организаций в работе судебных приставов находилось 21 исполнительное производство на сумму 30 млн 867 тыс. рублей. Окончено 9 производств на сумму 8 млн 375 тыс. рублей. Фактически исполнено одно производство на 259 тыс. рублей.

По словам судебного пристава по розыску Александра Федотова, самый большой долг скопился у бердского предпринимателя — на развитие производства он набрал кредитов в банке свыше 200 млн рублей.

На втором месте еще один предприниматель-банкрот. Бизнес не пошел, бердчанин остался должен банкам 17 млн рублей.

Остальные долги по кредитам гораздо меньше, чем у данных предпринимателей, отметил Федотов.