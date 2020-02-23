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Общество / Стиль жизни

Мамин или папин? Сыночек Тимати умиляет поклонников репера

01:50 23.02.2020 Фото: Открытые источники
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Модель Анастасия Решетова не так давно подарила Тимати наследника, малыша назвали Ратмир, в честь погибшего друга из «Фабрики Звезд».

Мамин или папин? Сыночек Тимати умиляет поклонников репера
Маленький сын Тимати с Решетовой Настей -Ратмир

Не так давно известный репер Тимати стал отцом, модель Анастасия Решетова подарила ему наследника. Малыша назвали Ратмир. Влюбленные назвали своего сына в честь погибшего друга Тимати — Ратмира Шишкова. В отличии от звездных коллег пара не стала скрывать лицо малыша и сразу показали его публике.

Модель активно ведет блог в instagram и делится советами по воспитанию, секретами молодой мамы и фотографиями малыша. Она пишет, что Ратмир похож на отца, ее черты есть, но прослеживаются не так четко. Поклонники в своем большинстве солидарны с Настей.

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