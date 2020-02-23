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24 — летняя «королева темноты» Ньяким Гатвеч красотка с угольно-черным цветом кожи защищает права темнокожих

02:05 23.02.2020 Фото: Открытые источники
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Прославилась в сети модель с темным, угольным цветом кожи, ее сравнивают с темнотой ночи и бездны. Она представляет «нацию бойцов».

24 летняя королева темноты Ньяким Гатвеч красотка с угольно черным цветом кожи защищает права темнокожих
Угольно-черная кожа выделяет девушку — модель среди других

24- летняя модель Ньяким Гатвеч с самым темным цветом кожи на планете набирает популярность в социальных сетях. Девушка рассказывает о своих переживаниях, о том, что раньше ей приходилось переживать не мало косых взглядов. Люди отторгали ее и оскорбляли, восхищение она получила лишь после массового признания в модельном бизнесе.

Сейчас девушка активно помогает и защищает права темнокожих, ведь она не понаслышке знает что это такое. За свою жизнь она пережила неприязнь и отторжение со стороны общества.

24 летняя королева темноты Ньяким Гатвеч красотка с угольно черным цветом кожи защищает права темнокожих

Черная красота Ньяким Гатвич поражает

Девушка говорит на своей личной странице в соцсетях: «Мой шоколадный цвет полон элегантности… Как и нация, которую я представляю. Это нация настоящих бойцов».

24 летняя королева темноты Ньяким Гатвеч красотка с угольно черным цветом кожи защищает права темнокожих

Темнокожая красотка борется за права темнокожих

24 летняя королева темноты Ньяким Гатвеч красотка с угольно черным цветом кожи защищает права темнокожих

24 -летняя Ньякими Гатвич популярна в модельном бизнесе

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