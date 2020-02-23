24 — летняя «королева темноты» Ньяким Гатвеч красотка с угольно-черным цветом кожи защищает права темнокожих

Прославилась в сети модель с темным, угольным цветом кожи, ее сравнивают с темнотой ночи и бездны. Она представляет «нацию бойцов».

Угольно-черная кожа выделяет девушку — модель среди других

24- летняя модель Ньяким Гатвеч с самым темным цветом кожи на планете набирает популярность в социальных сетях. Девушка рассказывает о своих переживаниях, о том, что раньше ей приходилось переживать не мало косых взглядов. Люди отторгали ее и оскорбляли, восхищение она получила лишь после массового признания в модельном бизнесе.

Сейчас девушка активно помогает и защищает права темнокожих, ведь она не понаслышке знает что это такое. За свою жизнь она пережила неприязнь и отторжение со стороны общества.

Черная красота Ньяким Гатвич поражает

Девушка говорит на своей личной странице в соцсетях: «Мой шоколадный цвет полон элегантности… Как и нация, которую я представляю. Это нация настоящих бойцов».

Темнокожая красотка борется за права темнокожих