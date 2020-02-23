$300 млн хочет получить от России Лукашенко в виде компенсации за «нефтяные потери»

По словам президента Белоруссии, такое предложение ему сделал Владимир Путин. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в соседнюю республику, так как не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене.

Путин и Лукашенко на днях встречались в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин предложил ему возместить доходы, выпадающие из-за налогового маневра России в сфере природных ресурсов. Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии.

Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Звонок состоялся непосредственно перед встречей, а само предложение было неожиданным, передает «БелТА» слова президента Белоруссии. По его словам, Россия представила формулу, по которой Белоруссия сможет точно рассчитать сумму выпадающего дохода. Примерный доход Белоруссии от пошлины в 2020 г. Лукашенко оценивает в $700 млн, компенсация позволит сохранить доходы на уровне предшествующего года. Президент Белоруссии отметил, что поручил премьер-министру Сергею Румасу просчитать конкретные значения и достичь соглашения.

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора, но о предложении не упомянули. Российская сторона лишь отметила, что Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 20 февраля руководитель администрации президента Дмитрий Козак встречался с российские нефтяными компаниями и профильными министрами, передают «Ведомости».

С 2015 г. Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 г. пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год. Для Белоруссии налоговый маневр означает постепенный уход от ценовых преференций при закупках российской нефти и, соответственно, снижение доходов.

С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию, так как не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. В начале февраля Лукашенко и Путин провели переговоры, главной темой которых стало взаимодействие в нефтегазовой сфере. Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

Позже Лукашенко встретился с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По словам президента Белоруссии, «было бы неправильно не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать», и попросил Сечина «что-то подсказать».