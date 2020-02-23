Госпитализируют детей в подозрением на коронавирус и превратили санаторий в зону обсервации в Екатеринбурге

Двух маленьких сестер положили в больницу принудительно. Семья вернулась из Китая 13 февраля. В Бердске тоже определили место, куда в случае вспышки вируса в Новосибирской области направят зараженных людей.

Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа

В Екатеринбурге четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус и ее двухлетнюю сестру принудительно госпитализируют в стационар ГКБ № 40. Такое решение принял Кировский районный суд, передает ekburg.tv. Семья екатеринбуржцев с двумя детьми вернулась из КНР 13 февраля. У четырехлетней девочки обнаружили признаки ОРВИ, но ее мать, вопреки постановлению Роспотребнадзора, подписала отказ от госпитализации и отказалась от взятия анализов и проведения медицинского осмотра.

Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя принудить родителей к выполнению санитарно-профилактических мероприятиий, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Принудительно госпитализировать потребовали и второго ребенка из этой семьи. Суд удовлетворил оба иска. Исполнением решения будут заниматься Роспотребнадзор и полиция.

С начала января в Екатеринбург из Китая прибыли уже 700 человек. Коронавирус у них не обнаружили. Екатеринбургский санаторий «Бодрость» на Эльмаше превратили в зону обсервации. На двухнедельный карантин туда поместили 64 человек, шестерых уже выписали. Зону обсервации было решено вынести за пределы города.

Заявил о резервации двух санаториев на случай эпидемии коронавируса министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов еше 6 февраля. Это состоялось на отчете перед депутатами Заскобрания.

На случай эпидемии зарезервировано два санатория,заявил глава регионального минздрава. Один из них в Новосибирске, другой — в Бердске, сообщает источник «Курьер. Среда. Бердск». Название санаториев не раскрывают.

Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», скорее всего речь идет не о здравницах, которые на территории Бердска все коммерческие, а о мостах отдыха, относящихся к ведению бердской администрации. Муниципальные в городе из этой сферы только загородные лагеря. Опрошенные «Курьер. Среда. Бердск» руководитель санаториев заявили, что никаких переговоров на эту тему с ними не проводили. Более того, они не согласятся принимать зараженных коронавирусом людей, чтобы не навредить своему бизнесу.