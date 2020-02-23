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Сняла на видео катание по обледенелым тротуарам на коньках жительница Новосибирска

12:15 23.02.2020 Фото: Фото из инстаграм-аккаунта @kampitka10
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Блогер благодарит городские власти за интересный досуг и надеется, что ролик увидит мэр Анатолий Локоть. Девушка иронизирует: зима в Новосибирске, как всегда, началась неожиданно.

Сняла на видео катание по обледенелым тротуарам на коньках жительница Новосибирска
Жительница Новосибирска прокатилась по городским тротуарам на коньках

Блогер Валерия Парий сняла и разместила в сети Инстаграм 21 февраля ролик об обледенелых тротуарах в Новосибирске.

— Зима в Сибири в этом году, как и в предыдущие годы, началась очень неожиданно. Особенно в конце февраля, ‒ прокомментировала девушка и высказала благодарность городским властям за зимние «развлечения».

К ним, по мнению Валерии, можно отнести курсы экстремальной езды по бездорожью, полосы препятствий на пешеходных переходах и тротуарах, бесплатный каток, доступный горожанам в любое время суток. Свои слова девушка подтвердила, прокатившись по тротуару на коньках несколько десятков метров на коньках. Лед в некоторых местах был настолько гладкий, что напоминал каток.

Свое видео Валерия объяснила желанием донести до власти проблему нечищенных ото льда и снега дорог. По словам девушки, в Новосибирске, и правда, проще передвигаться на коньках, чем пешком. Она надеется, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть увидит ее ролик и примет меры.

Ролик разошелся по соцсетям с комментариями.

— Вот это точно останется в памяти.

— Не с проста везде в парках организовали катки и как символ города закрепили свои старания по всем улицам.

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