Все мужчины ушли на фронт из деревни Бухариха Искитимского района. Ни один не вернулся

Деревня стерта с лица земли. Чудом остался памятник павшим героям — в чистом поле. Сотрудники СКР Новосибирской области бросили туда «десант памяти» — 25 км по бездорожью. Они расчистили мемориал и отдали победителям воинские почести.

Сотрудники СКР расчистили памятник павшим героям, находящийся в заснеженном поле

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области организовали экспедицию «десант памяти», сообщили в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

Деревня Бухариха Искитимского района Новосибирской области – когда-то богатый населенный пункт с изумительной природой, уже давно стерта со всех географических карт. Сейчас на этом месте голое поле и только чудом сохранившийся памятник. Лишь он напоминает о том, что здесь жили, трудились и уходили на фронт односельчане.

К экспедиции готовились заранее. Теплая одежда, лопаты, специальная техника… Путь не близкий: от Новосибирска 115 километров на машинах, потом всё – дороги нет. 25 километров приходится преодолевать по заснеженной пустыне и лесным буеракам на снегоходах. Во главе колонны — руководитель Новосибирского управления СКР Андрей Лелеко.

Идея такого необычного похода среди сотрудников следственного комитета витала давно, и было принято решение осуществить «десант памяти» в год юбилея победы в Великой Отечественной войне и в преддверии настоящего мужского праздника – 23 февраля.

Нынешние защитники отдали воинское приветствие и сказали слова благодарности тем защитникам, которые не вернулись с полей сражений. Ведь известно, что в самом начале войны в 1941 году из деревни Бухариха ушло всё мужское население. Все до единого. Домой не вернулся ни один боец.

Сотрудники управления расчистили площадку памятника погибшим воинам и возложили к сельскому мемориалу цветы. Вместе с командой от управления в такой исторический экскурс отправились и кадеты Сибирского кадетского корпуса – будущие защитники должны знать, что мы помним…