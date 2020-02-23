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Держит в страхе медведь целый поселок под Новосибирском. На видео попала прогулка хищника

15:00 23.02.2020 Фото: Википедии
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Косолапого по кличке Арчи выгуливают по единственной дороге, которая ведет в школу, магазин и к автобусной остановке. Детей одних не отпускают, взрослые предпочитают возвращаться домой засветло. Дрессировщица ждет реакции властей.

Держит в страхе медведь целый поселок под Новосибирском. На видео попала прогулка хищника
В прошлом медведь был артистом цирка, теперь он остался без работы, его приютили в конном клубе

Жители поселка под Новосибирском недовольны новым соседом-медведем. Животное держит в страхе округу вот уже второй месяц. Хищника выгуливают по единственной дороге, которая ведет в школу, магазин и к автобусной остановке. Детей одних не отпускают, взрослые предпочитают возвращаться домой засветло, пока не вышел на прогулку грозный сосед.

В прошлом медведь был артистом цирка, теперь он остался без работы, его приютили в конном клубе. Косолапого зовут Арчи, он еще малыш, хищнику всего два года. Весит медведь чуть больше двухсот килограммов.

Вместе с Арчи в поселке живут двое собратьев. Дрессировщица Майя Кирсанова проблемы не видит, по ее словам, зверь не агрессивный, передает «Звезда».

«Медведь — добрее собак. Собаки, которые сорвались с поводка, они больше могут принести вреда. Ну так как это животное сильное, мы делаем так, сначала привязываем на длинную веревку, а уже потом ведем. У него нет возможности куда-то деться от нас», — рассказала дрессировщица.

Но местных жителей такие меры безопасности не убеждают, ведь в любой момент дикое животное может наброситься, а веревка, которой привязан, — просто не выдержит.

«Сам Росприроднадзор мер не предпринял. В своем ответе они сказали, что направили наше обращение в правоохранительные органы. Мы ждем окончательной реакции. Уже правоохранительных структур о применении даже административных мер воздействия. Потому что для безопасности меры должны быть предприняты», — рассказала эксперт Общероссийского народного фронта Ирина Липатникова.

Если полицейские все же признают, что подобные прогулки диких зверей опасны, то дрессировщика ждет штраф. Так или иначе, пока медведь продолжает резвиться в снегу, а местные жители ходить с опаской по собственной улице.

Видео «Звезды»

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