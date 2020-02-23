Самбуская хочет уехать из России. Почему?

Публикация Самбурской также вызвала недовольство у некоторых пользователей инстаграма. Ранее ее раскритиковали за слова «о российском быдле» на Бали.

Самбурская жаловалась на «российское быдло»на Бали, теперь рассказала, почему хочет уехать из России

Актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России на полгода из-за холода.

«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — написала она в инстаграме.

Один из подписчиков поинтересовался, с чем связано желание артистки покинуть страну, на что Самбурская ответила «холод собачий». На вопрос поклонницы о том, куда бы она уехала, актриса заявила, что «окажется на месте, как только с ним определится».

Публикация Самбурской также вызвала недовольство у некоторых пользователей инстаграма.

«Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить», — написал @kas.industris.

«Дядь. Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что все женщины живут за чей-то счет. Да и вообще ты так размылся, как будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода», — парировала актриса.

«Никто и не вспомнит», — предположила @anna.pm.makeup.

«Про тебя и не знал никто», — съязвила Самбурская в ответ.

Ранее артистку раскритиковали в Сети за слова о «российском быдле» на Бали, писало РИА Новости. Самбурская заявила, что ее возмутило поведение соотечественников на острове, однако не все пользователи интернета согласились с ее высказываниями.