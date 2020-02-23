Самбуская хочет уехать из России. Почему?

Актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России на полгода из-за холода.
«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — написала она в инстаграме.
Один из подписчиков поинтересовался, с чем связано желание артистки покинуть страну, на что Самбурская ответила «холод собачий». На вопрос поклонницы о том, куда бы она уехала, актриса заявила, что «окажется на месте, как только с ним определится».
Публикация Самбурской также вызвала недовольство у некоторых пользователей инстаграма.
«Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить», — написал @kas.industris.
«Дядь. Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что все женщины живут за чей-то счет. Да и вообще ты так размылся, как будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода», — парировала актриса.
«Никто и не вспомнит», — предположила @anna.pm.makeup.
«Про тебя и не знал никто», — съязвила Самбурская в ответ.
Ранее артистку раскритиковали в Сети за слова о «российском быдле» на Бали, писало РИА Новости. Самбурская заявила, что ее возмутило поведение соотечественников на острове, однако не все пользователи интернета согласились с ее высказываниями.