Раздавил такси рухнувший мусорный контейнер с платформы на дороге в центре Москвы

Грузовик со строительным мусором опрокинулся на легковой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы города устраняли последствия ДТП несколько часов.

В центре Москвы мусорный контейнер раздавил такси

В центре Москвы мусорный контейнер упал с платформы и раздавил машину такси. Фото с места происшествия в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице в районе Третьего транспортного кольца. Грузовик со строительным мусором опрокинулся на легковой автомобиль. Из-за аварии движение транспорта было сильно затруднено.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы города устраняли последствия ДТП несколько часов.