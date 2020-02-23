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Раздавил такси рухнувший мусорный контейнер с платформы на дороге в центре Москвы

17:45 23.02.2020 Фото: РИА Новости
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Грузовик со строительным мусором опрокинулся на легковой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы города устраняли последствия ДТП несколько часов.

Раздавил такси рухнувший мусорный контейнер с платформы на дороге в центре Москвы
В центре Москвы мусорный контейнер раздавил такси

В центре Москвы мусорный контейнер упал с платформы и раздавил машину такси. Фото с места происшествия в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице в районе Третьего транспортного кольца. Грузовик со строительным мусором опрокинулся на легковой автомобиль. Из-за аварии движение транспорта было сильно затруднено.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы города устраняли последствия ДТП несколько часов.

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