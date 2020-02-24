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Следователей, участковых из Бердска ждут на службу в полицию Искитима

14:13 24.02.2020 Фото: pixabay
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Общие требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву (для мужчин), возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости.

Следователей, участковых из Бердска ждут на службу в полицию Искитима
Денежное довольствие составляет в месяц 45-48 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев)–до 30 тыс. рублей

Межмуниципальный Отдел МВД России «Искитимский» приглашает граждан на службу:
Квалификационные требования: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву, возраст до 35 лет, рост от 170 см., для полицейских и водителей образования не ниже среднего (полного общего);
Предлагаемые должности:

1. Полицейский взвода ОР ППСП- заработная плата от 20-до 25 тыс. руб.;
2. Полицейский (водитель) взвода в составе ОР ППСП- заработная плата от 20- до 25 тыс. руб.;
Телефон для справок: 2-96-78; 8-952-903- 91-87
— Участковый уполномоченный полиции ОУУПиДН
— Следователь (наличие среднего профессионального юридического образования, высшего образования).
— Помощник следователя (наличие среднего профессионального образования денежное довольствие составляет в месяц 25-27 тыс. рублей)
-Помощник оперативного дежурного дежурной части (наличие среднего профессионального юридического образования).
Денежное довольствие составляет в месяц 45-48 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев)–до 30 тыс. рублей.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву (для мужчин), возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости.
Гарантии и льготы: обеспечение бесплатным вещевым довольствием, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и члену его семьи, компенсация за поднаем жилья, материальная помощь при рождении ребенка, льготная очередь для детей в детские дошкольные учреждения, основной отпуск 40 календарных дней, дополнительные отпуска: за стаж службы в ОВД сроком до 15 календарных дней, за ненормированный служебный день сроком 7 календарных дней.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу:
г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефонам 2-96-78
Приглашаем граждан на работу по трудовому договору:
— Инспектор мобилизационной подготовки и мобилизации
Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего (11 классов), продвинутый уровень по работе с ПК, возраст до 60 лет, отсутствие судимости. Заработная плата составляет 14 000 рублей.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу:
г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефонам 2-96-78

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От редакции

Хотите работать в полиции?

Аноним, 24 февраля 2020 14:43
Ещё немного и будут принимать на службу с погашенной судимостью... или из ближнего зарубежья с предоставлением гражданства на время службы...

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