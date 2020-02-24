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Избил подлокотником дивана за невкусную еду подругу пьяный житель Воронежа

13:45 24.02.2020 Фото: pixabay.com
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Вердикт суда — 3 года в колонии общего режима.

Избил подлокотником дивана за невкусную еду подругу пьяный житель Воронежа
Фигурант дела ранее был судим

Грибановский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, хранение боеприпасов и умышленное повреждение имущества.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Грибановскому району установлено, что в сентябре 2019 года фигурант распивал спиртные напитки со своей 42-летней сожительницей. Последняя пояснила, что злоумышленнику не понравилась еда, приготовленная ею и он начал ее избивать, нанося удары руками, ногами, ремнем и деревянным подлокотником от дивана. Причиненный перелом ребра повлек пневмоторакс. Впоследствии телесные повреждения квалифицировались судмедэкспертами, как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На период расследования в отношении подсудимого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

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