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Странными назвали калибр российских патронов в США

17:45 24.02.2020 Фото: РБК
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Толстый короткий корпус боеприпасов калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью.

Странными назвали калибр российских патронов в США
Патроны такого калибра предназначены в том числе для поражения противника в бронежилете, устойчивом к боеприпасам 9х39 мм.

Российский калибр 12,7х55 мм — «один из самых странных среди находящихся в активном использовании», он обладает исключительной убойной силой в ближнем бою, пишет американское издание National Interest.

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

По данным National Interest, патроны такого калибра предназначены в том числе для поражения противника в бронежилете, устойчивом к боеприпасам 9х39 мм. Также этот калибр используется при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК), штурмового револьвера РШ-12 и крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 (ШАК-12).

Ранее National Interest назвал «смертоносным» оружием российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК). Как сообщает издание, военные операции в Сирии позволили российским военным испытать ее в бою. По данным журнала, СВДК весом 6,5 кг была разработана для того, чтобы поражать цели даже через бронежилеты.

Источник: РБК

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От редакции

Верите в силу российского оружия?

Гость, 24 февраля 2020 18:58
Ничего странного. Давно используется в охоте. Крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33 - российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке.

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