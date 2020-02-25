Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия

Известная телеведущая Ксения Бородина часто делится с поклонниками своей личной жизнью, в том числе она не скрывает от публики замечательных дочек, которые растут абсолютными красавицами. Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой. Девочка с самых ранних лет снимается для рекламы, участвует в модных показах и шоу.
Ксения говорит, что она очень строгая мама и планирует тщательно следить за своими дочерьми и их воспитанием вплоть до совершеннолетия. Она хочет чтобы они учились в лучших российских вузах, давать зарубежное образование своим детям звездная мама не планирует.
Подписчики не перестают восхищаться красотой маленькой Теоны и пишут в комментариях:
— Теона- ты шедевр
-ну она у вас очень красивая!
-Совершенству нет предела
Конечно нет,похожа на отца
Да
Все равно красивенькая лапочка!
Бородина сама на себя не похожа.
Старшая похожа на Бородину, а младшая на папу. Почему после пластики нужно сравнивать? Смотрите старые фото мамы и дочек, сразу понятно,кто на кого похож.
Похожа на папу
Она похожа на отца
Нет
Теона вылитая папа, а не мама!Маруся немного похожа на Ксению. Девочки всегда похожи на отцов!
Омаровне??? Разве не Курбановне