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Зима, как весна: Пересчитают платежи за отопление по 1/12 из-за аномально теплой зимы в Бердске

20:02 25.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жителям некоторых многоэтажек уже пришли платежки с корректировкой суммы за тепло за 2019 и 2020 года.

Зима, как весна: Пересчитают платежи за отопление по 1/12 из за аномально теплой зимы в Бердске
Перерасчет за тепло уже сделали в некоторых домах Бердска

— Кто-нибудь подскажет, будет ли перерасчет за отопление? Ведь зимы как таковой не было, а так — прохладная весна, — написала в рубрику «Сообщи свои новости» редакции «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Ольга сегодня, 25 февраля.

Коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в некоторых домах перерасчет за тепло уже состоялся.

— В январе у части города уже был перерасчет, в феврале будет и в марте. Согласно законодательству, первый квартал дается на перерасчет 1/12. Новая цифра будет учитываться в отопительном сезоне 2020 года. В домах, в которых перерасчет произошел в январе, эта цифра уже учитывается. Плюс произошел перерасчет либо плюсовой, либо минусовой за 2019 год. В феврале в тех домах,в которых будет пересчет, сумма сразу на 2020 год встанет и произойдет корректировка за 2019 год, — сообщил Семен Лапицкий сегодня, 25 февраля.

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От редакции

Теплая зима?

Аноним, 25 февраля 2020 15:44
НВР:
Вы сомневаетесь из-за частых поездок Турцию,Италию, Грецию, Таиланд у вас ещё есть сомнения? Сравнивая с зимой до 1985 года, сейчас не зимы, а осени плавно перетекающие в весну, с Сибирскими трескучими морозами детства ничего общего! Сочи, а не Сибирь!
Гость, 25 февраля 2020 16:00
Почему то уважаемый Перфилов М.С. забыл сделать перерасчёт за 2020г.

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