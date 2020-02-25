Зима, как весна: Пересчитают платежи за отопление по 1/12 из-за аномально теплой зимы в Бердске

— Кто-нибудь подскажет, будет ли перерасчет за отопление? Ведь зимы как таковой не было, а так — прохладная весна, — написала в рубрику «Сообщи свои новости» редакции «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Ольга сегодня, 25 февраля.
Коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в некоторых домах перерасчет за тепло уже состоялся.
— В январе у части города уже был перерасчет, в феврале будет и в марте. Согласно законодательству, первый квартал дается на перерасчет 1/12. Новая цифра будет учитываться в отопительном сезоне 2020 года. В домах, в которых перерасчет произошел в январе, эта цифра уже учитывается. Плюс произошел перерасчет либо плюсовой, либо минусовой за 2019 год. В феврале в тех домах,в которых будет пересчет, сумма сразу на 2020 год встанет и произойдет корректировка за 2019 год, — сообщил Семен Лапицкий сегодня, 25 февраля.
Вы сомневаетесь из-за частых поездок Турцию,Италию, Грецию, Таиланд у вас ещё есть сомнения? Сравнивая с зимой до 1985 года, сейчас не зимы, а осени плавно перетекающие в весну, с Сибирскими трескучими морозами детства ничего общего! Сочи, а не Сибирь!