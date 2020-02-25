Скандал на фестивале в Бельгии вызвали куклы с изображением евреев

Карнавал в Бельгии закончился скандалом

Огромные карикатурные куклы, изображающие членов бельгийской королевской семьи, политиков и общественных деятелей, музыкантов и представителей разных общин, традиционно продефилировали на платформах по улицам бельгийского города Алста в провинции Восточная Фландрия.

Платформы сопровождают наряженные в костюмы местные жители всех возрастов, весело танцующие под народную музыку и мировые хиты.

Участники карнавала раздают конфеты, угощают пивом и охотно позируют перед камерами. Традиционное ежегодное трехдневное шествие (23-25 февраля), судя по размаху, готовили много месяцев всем городом, население которого составляет порядка 85 тысяч человек.

Карнавал, скорее, рассчитан на местных жителей, которые с удовольствием каждый год отдают дань древней традиции высмеивать все и вся, в том числе самих себя, но в этом году в ожидании провокационного события в Алст съехались съемочные группы ведущих мировых телеканалов и журналисты, готовые в красках описать происходящее.

И если высмеивание бельгийских политиков участникам карнавала всегда сходило с рук, то изображение хасидов и переодевание местных в одежды евреев-ортодоксов, сидящих на мешках с деньгами, уже было воспринято как неполиткорректное поведение «на грани дозволенного». Еще в 2019 году карнавал вызвал протесты еврейских организаций и Израиля и впоследствии был исключен из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Но в этом году местные карнавальные общества, категорически не признающие «цензуры» и желающие продемонстрировать свое право «свободно смеяться надо всем», вновь намеренно обратились к «еврейской» теме, хотя и не сделали ее основной в своем празднестве.

Бельгийские СМИ накануне карнавала разделились на два лагеря. В то время как северные фламандские издания объясняли читателям, что необходимо уметь смеяться и быть высмеянным, франкоязычные газеты возмущались отсутствием у Алста вкуса и такта, что «выставило страну в невыгодном свете перед всем миром».

«Право быть высмеянным — один из важных элементов демократии. < …> Участники карнавала не смеются над холокостом и не приписывают представителям евреев плохие качества», — пишет бельгийская газета Gazet Van Antwerpen. А издание Het Belang van Limburg задается вопросом, где та черта, за которой юмор и насмешки недопустимы. «С помощью взаимного уважения и здоровой дозы здравого смысла мы должны эту границу нащупать. Она может быть всегда открыта для дискуссий и, благодаря прогрессивным взглядам, может регулярно меняться», — пишет газета.

Фламандское издание Het Nieuwsblad считает, что «любая религия должна поддерживать сатиру», а карнавал в Алсте — «это проблема не подстрекательства к ненависти, а, возможно, проблема с отсутствием вкуса».

«Смех — это свобода, но она не должна ущемлять другие свободы», — написала франкоязычная Le Soir. Опрошенные изданием эксперты не исключают, что организаторов и участников карнавала могут ждать судебные тяжбы — в настоящее время на рассмотрении уже находятся несколько жалоб, а ведь карнавал только начался.

С осуждением неполиткорректного поведения также выступила и премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, которая полагает, что компетентные власти должны выяснить, имело ли место нарушение закона.

Раскритиковал карнавал в Алсте и Европейский союз, главные структуры которого располагаются в Брюсселе в нескольких десятках километров от места проведения шествия. «Позиция Еврокомиссии очевидна — мы против всех форм антисемитизма. Такие парады не должны проходить на улицах Европы, такие демонстрации не совместимы с европейскими ценностями, но действовать должны национальные власти в соответствии с национальным и европейским правом», — заявила журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии. При этом в ЕК подтвердили получение жалоб от общественных организаций.

Но организаторы карнавала пока сдаваться не собираются и только расширяют список «жертв». В этом году его дополнила прославившаяся на весь мир активистка из Швеции Грета Тунберг, а также новый коронавирус COVID-19.

Источник: РИА Новости