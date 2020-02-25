Потепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск

При потеплении синоптики также прогнозируют мокрый снег и метели.

Тепло в Бердске продержится до конца недели

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление и усиление ветра в Бердске, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным ведомства, в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -13…-18 градусов, днем -1, -6, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -7…-12 градусов, днем -1…+4 градуса, мокрый снег, дождь.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -3…-8 градусов, днем -3…+2 градуса, мокрый снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -9 градусов, днем -6, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -1 градус, днем -1 градус, мокрый снег, дождь.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -6 градусов, днем -1 градус, мокрый снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -11 градусов, днем -5 градусов, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -9 градусов, днем -1 градус, мокрый снег.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -2 градуса, днем 0 градусов, снегопад.