25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Потепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск

17:15 25.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

При потеплении синоптики также прогнозируют мокрый снег и метели.

Потепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск
Тепло в Бердске продержится до конца недели

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление и усиление ветра в Бердске, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным ведомства, в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -13…-18 градусов, днем -1, -6, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -7…-12 градусов, днем -1…+4 градуса, мокрый снег, дождь.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -3…-8 градусов, днем -3…+2 градуса, мокрый снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -9 градусов, днем -6, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -1 градус, днем -1 градус, мокрый снег, дождь.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -6 градусов, днем -1 градус, мокрый снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на среду, 26 февраля, похолодает до -11 градусов, днем -5 градусов, небольшой снег.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура составит -9 градусов, днем -1 градус, мокрый снег.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра покажет -2 градуса, днем 0 градусов, снегопад.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Теплая зима?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голосовать за поправки в Конституцию хотят 66% россиян
18:30 25-02-2020
Голосовать за поправки в Конституцию хотят 66% россиян
Забрал новый телефон у "Человека-паука" мужчина в Петербурге
18:15 25-02-2020
Забрал новый телефон у
БердскОтдыхать с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня будут жители Бердска
18:00 25-02-2020
Отдыхать с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня будут жители Бердска
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
17:45 25-02-2020
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Погиб рабочий на производстве завода ОАО «ИскитимИзвесть» в Искитиме
17:34 25-02-2020
Погиб рабочий на производстве завода ОАО «ИскитимИзвесть» в Искитиме
По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН 2
17:30 25-02-2020
По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН
БердскЭто реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска 3
17:24 25-02-2020
Это реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска
История празднования Масленицы: Если на Масленицу 2020 выкинуть старые вещи, то появятся обновки 2
17:16 25-02-2020
История празднования Масленицы: Если на Масленицу 2020 выкинуть старые вещи, то появятся обновки
БердскПотепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск
17:15 25-02-2020
Потепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск
БердскВерните землю: Жалобу депутатов на бизнесмена Илющенко направил прокурору Бердска генпрокурор РФ 4
17:11 25-02-2020
Верните землю: Жалобу депутатов на бизнесмена Илющенко направил прокурору Бердска генпрокурор РФ