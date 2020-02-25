Кровавый снег покрыл антарктическую станцию Украины

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием «Chlamydomonas nivalis». Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. Сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.
Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой. Из-за него на снегу и возникли красные пятна.
Вследствие чего образуется все больше ярких водорослей. Подобное явление, как подчеркнули в министерстве, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах.
Источник: РИА Новости