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Кровавый снег покрыл антарктическую станцию Украины

17:00 25.02.2020 Фото: Міністерство освіти і науки України
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Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием «Chlamydomonas nivalis»

Кровавый снег покрыл антарктическую станцию Украины
Кровавый снег не опасен

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием «Chlamydomonas nivalis». Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. Сейчас в Антарктиде, как отмечается, лето.

Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой. Из-за него на снегу и возникли красные пятна.

«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», — отмечается на странице министерства.
Вследствие чего образуется все больше ярких водорослей. Подобное явление, как подчеркнули в министерстве, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах.

Источник: РИА Новости

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