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Это реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска

17:24 25.02.2020 Фото: Свидетель. Бердск
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Представители муниципалитета заявили, что фигуру из шариков буквально на несколько минут выставили в фойе администрации, чтобы утилизировать.

Это реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам сотрудникам мэрия Бердска
Кукла вызвала неоднозначную реакцию

Мэрия Бердска прокомментировала появление в сети фотографии «резиновой женщины».

— Мы поздравили своих коллег с Днем защитника Отечества еще 21 февраля, на обеденном перерыве. В зале провели концерт, на котором прочитали стихи, показали видеоролик. Участие в концерте принимали сотрудники городского Дворца культуры. Сообщение о подарке в виде резиновой куклы – это фейковая новость. Эта кукла – это как реквизит. Сегодня фигуру выставили, чтобы утилизировать. После совещания журналисты спускались и успели сфотографировать. Никаких женщин никому мы не дарили, — заявила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы мэрии Бердска Оксана Наливайко.

Напомним, фотографию надувной куклы опубликовал портал «Свидетель. Бердск». Представители муниципалитета использовали куклу из воздушных шариков в фотозоне для развлечения и фотографий на память.

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От редакции

Как вам реквизит?

Аноним, 25 февраля 2020 17:56
И эти люди в руководстве города
Жители города, 25 февраля 2020 18:09
Быстро сориентировались!Просто мимо проносили
Fyjybv, 25 февраля 2020 18:09
Наливайка? Да вы серьёзно там? ))))

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