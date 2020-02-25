Это реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска

Представители муниципалитета заявили, что фигуру из шариков буквально на несколько минут выставили в фойе администрации, чтобы утилизировать.

Кукла вызвала неоднозначную реакцию

Мэрия Бердска прокомментировала появление в сети фотографии «резиновой женщины».

— Мы поздравили своих коллег с Днем защитника Отечества еще 21 февраля, на обеденном перерыве. В зале провели концерт, на котором прочитали стихи, показали видеоролик. Участие в концерте принимали сотрудники городского Дворца культуры. Сообщение о подарке в виде резиновой куклы – это фейковая новость. Эта кукла – это как реквизит. Сегодня фигуру выставили, чтобы утилизировать. После совещания журналисты спускались и успели сфотографировать. Никаких женщин никому мы не дарили, — заявила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы мэрии Бердска Оксана Наливайко.

Напомним, фотографию надувной куклы опубликовал портал «Свидетель. Бердск». Представители муниципалитета использовали куклу из воздушных шариков в фотозоне для развлечения и фотографий на память.