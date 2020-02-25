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Отменят комиссии для банков при переводе денег физлицами в системе быстрых платежей с 1 апреля

20:45 25.02.2020 Фото: Википедии
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Нулевой тариф Центробанка будет действовать до 30 июня 2022 года. Сейчас в СБП более 40 участников. Отмена позволит банкам проводить операции для клиентов бесплатно или по минимальному тарифу.

Отменят комиссии для банков при переводе денег физлицами в системе быстрых платежей с 1 апреля
Система быстрых платежей позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — говорится в сообщении.

Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.

С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них плату за операции в СБП. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию за использование СБП от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

ЦБ продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, решение о повторном введении льготного периода «позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов».

Помимо этого, в пресс-релизе отмечается, что предельные комиссии при оплате товаров и услуг через СБП будут распространяться не только на переводы в пользу компаний, но и в пользу индивидуальных предпринимателей.

Также с 1 апреля регулятор установил на переводы от компаний в пользу физлиц тариф в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Предполагается, что данный сервис B2C-переводов может быть запущен в конце 2020 года — начале 2021 года, что позволит осуществлять перевод заработной платы через СБП по номеру мобильного телефона.

О системе

Разработанная Банком России Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков, передает ТАСС.

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