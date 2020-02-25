Отменят комиссии для банков при переводе денег физлицами в системе быстрых платежей с 1 апреля

Нулевой тариф Центробанка будет действовать до 30 июня 2022 года. Сейчас в СБП более 40 участников. Отмена позволит банкам проводить операции для клиентов бесплатно или по минимальному тарифу.

Система быстрых платежей позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — говорится в сообщении.

Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.

С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них плату за операции в СБП. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию за использование СБП от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

ЦБ продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, решение о повторном введении льготного периода «позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов».

Помимо этого, в пресс-релизе отмечается, что предельные комиссии при оплате товаров и услуг через СБП будут распространяться не только на переводы в пользу компаний, но и в пользу индивидуальных предпринимателей.

Также с 1 апреля регулятор установил на переводы от компаний в пользу физлиц тариф в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Предполагается, что данный сервис B2C-переводов может быть запущен в конце 2020 года — начале 2021 года, что позволит осуществлять перевод заработной платы через СБП по номеру мобильного телефона.

О системе

Разработанная Банком России Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков, передает ТАСС.