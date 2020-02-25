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Мигранты травили уксусом слепую 93-летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе

21:45 25.02.2020 Фото: АНО «Старость в радость - Уфа»
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Пенсионерка оформила двоим мужчинам прописку, однако за квартиру они не платили. Соседей пенсионерки насторожил ее изможденный вид, и они написали заявление в полицию. Но пока пенсионерка и ее родственница «остались наедине с проблемами».

Мигранты травили уксусом слепую 93 летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе
93-летняя Валентина Репина полностью потеряла зрение из-за катаракты

В Уфе 93-летняя местная жительница Валентина Репина, полностью потерявшая зрение из-за катаракты, поселила в одной из комнат своей квартиры двоих мигрантов, которые поили ее уксусом и вымогали деньги. За аренду квартиры они не платили. Об этом стало известно из сообщения в группе волонтерской организации «Старость в радость — Уфа» во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, в квартире Репиной произошел пожар, в результате которого сгорели все документы. Сделать ремонт после пожара помогли соседи, а пока пенсионерка занималась восстановлением сгоревших документов, сотрудница УФМС предложила ей поселить в свободную комнату мигрантов. Она предположила, что так пожилой женщине будет легче платить за квартиру.

Пенсионерка оформила двоим мужчинам прописку, однако за квартиру они не платили. У них накопился долг за пять месяцев. Кроме того, съемщики обманывали незрячую пенсионерку и забирали половину ее пенсии на собственные нужды, а также поили ее разведенным уксусом. Поддержать Репину приехала ее родственница, которая также поселилась с ней. Мигранты запугали ее тем, что заберут ее ребенка через органы опеки, а саму выгонят на улицу.

Соседей пенсионерки насторожил ее изможденный вид, и они написали заявление в полицию. Мужчин задержали. По информации волонтеров, «один из них при проявлении агрессии порезал диван, холодильник при ударах пришел в негодность», а пенсионерка и ее родственница «остались наедине с проблемами». Им помогают соседи и добровольцы.

Ранее стало известно, что в Порхове Псковской области двое местных жителей обвиняются в убийстве одинокой 93-летней пенсионерки и ветерана Великой Отечественной войны ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье, передает Лента.ру. Преступники заранее договорились ограбить пенсионерку, заподозрив, что она имеет сбережения.

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От редакции

Бабушку нужно оформить в госучреждение?

алексей, 25 февраля 2020 21:52
НВР: Конечно, нужно. Да и мигрантов зачистить не мешало бы, в назидательных целях.
Аноним, 25 февраля 2020 23:12
Бабушка была очень толерантна к приезжим и они её отблагодари, как умеют...

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