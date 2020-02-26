Мама, брось сигарету! Здоровье ребенка зарождается в животике у мамы

Здоровье ребенка, как и взрослого, зависит от двух основных факторов — качества эндокринной и нервной систем, уверен доктор Виктор Устюжанин. Нарушение регуляторных нервных механизмов приводит к развитию многих болезней. Также нарушение гормонального баланса — к развитию серьезных последствий. Как пример, гипотиреоз — патология щитовидной железы, которая влияет на умственную, сердечную, печеночную, почечную деятельности, половую функцию. У детей чаще всего развитие заболеваний происходит из-за нарушения нервной регуляции.

Здоровье ребенка зарождается в утробе матери.



Если она здорова, не имеет вредных привычек, то и ее малыш будет здоров. Чем здоровее мама, тем здоровее плод, отмечает Виктор Николаевич. Но нужно не забывать о том, что и отец ребенка тоже должен быть здоров и не иметь губительных привычек, влияющих на наследственность.У того поколения, которое теперь рожает, не были в почете уроки физкультуры. Женщины недостаточно физически развиты, и гинекологи отмечают значительное снижение функционально правильных родов. Все чаще дети появляются на свет при помощи кесарева сечения.

В советское время младенцев плотно пеленали. Ребенок был завернут, как кукла. И это было правильно. Так как шейные позвонки были дополнительно зафиксированы. Ведь несмышленыш не знает, как нужно держать голову, он может неправильно повернуться, и в шее произойдут негативные изменения, приводящие к стойкому уменьшению кровотока по позвоночным артериям. В результате недостаточного питания головного мозга у малыша появляется отставание в умственном и физическом планах: поздно или рано полезли зубы, поздно начал говорить, сидеть. Поэтому самое опасное для ребенка — патология шеи, отмечает Виктор Николаевич.

На здоровье малышей влияет и то, что мамы не кормят их своим молоком. Предпочитают вскармливать детей молочными смесями. Но ни одна смесь не является полноценным заместителем материнского молока. К тому же химия и аллергены негативно влияют на здоровье младенца.

Несмотря на то, что экология в Бердске стала лучше, дети очень часто болеют ОРВИ. На их здоровье влияет загазованность. Город изобилует автотранспортом. Особенно негативно выхлопные газы сказываются на тех, кто живет рядом с загруженными трассами.

На здоровье детей оказывает влияние и питание. Во многих семьях оно стало «деликатесным». Каждый день взрослые и дети едят то, что раньше подавалось на стол только в праздники.

Необходимо вернуться к хорошему прошлому и вспомнить, что в советское время завтрак состоял из каш, обед — из первого, второго и третьего блюд. Было много овощных салатов, раз в неделю — рыбный день. Мало майонеза и ограниченное количество сахара.

Родителям необходимо следить за правильным развитием мышечной системы ребенка. Он должен быть разумно активным. Малыш должен вовремя сесть, пойти. Эти сроки четко расписаны у педиатров. Если прошли сроки, а малыш не держит головку, или не садится, или не встает на ножки, надо обращаться к специалистам. Чаще всего причина кроется в недостатке кровотока к головному мозгу — основному биокомпьютеру, регулирующему развитие всех систем и органов.

На протяжении многих лет некоторые мамы отказываются ставить прививки своим малышам, боясь, что могут случиться осложнения.

— Вакцинация когда-то спасла Японию от тотальной эпидемии полиомиелита. И японцы нам до сих пор благодарны за предоставленную вакцину. За счет вакцинации мы избавились от страшного заболевания — оспы, значительно снизилось заболевание клещевым энцефалитом, у привитых его почти не бывает. Если вакцина прошла проверку и поставлена в правильные сроки с учетом противопоказаний, то прививок бояться не нужно, — говорит доктор.