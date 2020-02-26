26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вдохнул гвоздь и умер 4-летний мальчик в Ростовской области

08:30 26.02.2020 Фото: ua.all.biz
0

Рентген показал, что ребенок вдохнул гвоздь, и он застрял у него в трахее, вызвав болевой спазм.

Вдохнул гвоздь и умер 4 летний мальчик в Ростовской области
Следователи начали проверку

Следователи организовали проверку после смерти четырехлетнего мальчика, случайно вдохнувшего канцелярский гвоздь у себя дома в Новочеркасске Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
«По данному факту проводится проверка», — сказала она.

Ранее освещающее новости Новочеркасска издание «Тузловград» сообщило, что инцидент произошел вечером 21 февраля, когда четырехлетний мальчик играл в детской со своим девятилетним братом. Родители ребенка вызвали «скорую», но потом сами отвезли ребенка в больницу. Он был уже без дыхания и сердцебиения, отмечает издание. Спасти ребенка не удалось. Рентген показал, что ребенок вдохнул гвоздь, и он застрял у него в трахее, вызвав болевой спазм, который привел к остановке дыхания и сердца.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВоспитатель года-2020: усатых нянь не хватает в Бердске
09:15 26-02-2020
Воспитатель года-2020: усатых нянь не хватает в Бердске
Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу? "Мебель-Комфорт" вам в помощь!
09:11 26-02-2020
Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу?
БердскУбрать "кандалы": Снести бетонные ограждения требуют жители Бердска у Евгения Шестернина
09:00 26-02-2020
Убрать
БердскПокупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
08:58 26-02-2020
Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Изнасиловал и убил случайную прохожую, а труп прятал в заброшенном доме житель Кирова
08:45 26-02-2020
Изнасиловал и убил случайную прохожую, а труп прятал в заброшенном доме житель Кирова
За пять лет планируют заменить все старые лифты в России
08:44 26-02-2020
За пять лет планируют заменить все старые лифты в России
На 10 млрд рублей выдано 3 тыс. кредитов по "Дальневосточной ипотеке"
08:41 26-02-2020
На 10 млрд рублей выдано 3 тыс. кредитов по
Вдохнул гвоздь и умер 4-летний мальчик в Ростовской области
08:30 26-02-2020
Вдохнул гвоздь и умер 4-летний мальчик в Ростовской области
БердскГустой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р-256 тоже
08:15 26-02-2020
Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р-256 тоже
Акция в клинике "Дентал-Сервиc Бердск" скидка пенсионерам 7%
08:11 26-02-2020
Акция в клинике