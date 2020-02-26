Вдохнул гвоздь и умер 4-летний мальчик в Ростовской области

Рентген показал, что ребенок вдохнул гвоздь, и он застрял у него в трахее, вызвав болевой спазм.

Следователи начали проверку

Следователи организовали проверку после смерти четырехлетнего мальчика, случайно вдохнувшего канцелярский гвоздь у себя дома в Новочеркасске Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

«По данному факту проводится проверка», — сказала она.

Ранее освещающее новости Новочеркасска издание «Тузловград» сообщило, что инцидент произошел вечером 21 февраля, когда четырехлетний мальчик играл в детской со своим девятилетним братом. Родители ребенка вызвали «скорую», но потом сами отвезли ребенка в больницу. Он был уже без дыхания и сердцебиения, отмечает издание. Спасти ребенка не удалось. Рентген показал, что ребенок вдохнул гвоздь, и он застрял у него в трахее, вызвав болевой спазм, который привел к остановке дыхания и сердца.

Источник: РИА Новости