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Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р-256 тоже

08:15 26.02.2020 Фото: Будьте осторожны.
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На автодорогах туман. Деревья в изморози. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°C, местами -6, -11°C, днём -1, -6°C. 

Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р 256 тоже
Туман накрыл 26 февраля Бердск

26 февраля встретило жителей Бердска густым туманом. Плюсовая температура сменилась минусовой. На автодорогах туман. Деревья в изморози.

Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р 256 тоже

Деревья покрыла изморозь

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается  переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами изморозь, туманы. На дорогах гололедица.  Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°C, местами -6, -11°C, днём -1, -6°C.

Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р 256 тоже
Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р 256 тоже
Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р 256 тоже
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