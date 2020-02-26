Густой февральский туман накрыл Бердск. Трассу Р-256 тоже

26 февраля встретило жителей Бердска густым туманом. Плюсовая температура сменилась минусовой. На автодорогах туман. Деревья в изморози.
Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°C, местами -6, -11°C, днём -1, -6°C.