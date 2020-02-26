Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

«Курьер. Среда. Бердск», №6/2020

Сегодня, 26 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №6/2020.

В номере вы прочтете:

1.2 млрд рублей должны банкам жители Бердска.

2. Почти 500 домов может затопить паводок весной в Бердске.

3. Власть — колонии на месте бригады спецназа не будет!

4. Умершая 7-классница жила в благополучной семье. Родные выражают благодарность за похороны.

5. Женщина избила девушку в автобусе Бердска. Ее ищет полиция.

6. Рейд — на землях Минобороны есть налоговики, зэков — нет.

7. Давил пассажиров дверью водитель автобуса.

8. Обвиняемых в мошенничестве на строительстве коллектора суд отправил под домашний арест.

9. Замглавы по соцвопросам Сергей Носов покидает пост. Уходит на работу в команду Андрея Михайлова.

10. Ответы спикера Валерия Бадьина на вопросы жителей Бердска.

11. Как праздновать Масленицу. Афиша Масленицы.

12. О чем говорит биохимический анализ крови.

13. Каких специалистов нужно пройти беременной?

14. Шьем шторы. Новые или обновляем старые?

15.Все о пособиях для детей от 3 до 7 лет.

16. Венерические заболевания, ведущие к онкологии и бесплодию.

17. Паллиативная помощь в Бердске.

18. Какая зарплата у Путина?

На обложке — Мы не верим: против зэков встают в пикеты.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru