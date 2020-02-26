Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 26 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №6/2020.
В номере вы прочтете:
1.2 млрд рублей должны банкам жители Бердска.
2. Почти 500 домов может затопить паводок весной в Бердске.
3. Власть — колонии на месте бригады спецназа не будет!
4. Умершая 7-классница жила в благополучной семье. Родные выражают благодарность за похороны.
5. Женщина избила девушку в автобусе Бердска. Ее ищет полиция.
6. Рейд — на землях Минобороны есть налоговики, зэков — нет.
7. Давил пассажиров дверью водитель автобуса.
8. Обвиняемых в мошенничестве на строительстве коллектора суд отправил под домашний арест.
9. Замглавы по соцвопросам Сергей Носов покидает пост. Уходит на работу в команду Андрея Михайлова.
10. Ответы спикера Валерия Бадьина на вопросы жителей Бердска.
11. Как праздновать Масленицу. Афиша Масленицы.
12. О чем говорит биохимический анализ крови.
13. Каких специалистов нужно пройти беременной?
14. Шьем шторы. Новые или обновляем старые?
15.Все о пособиях для детей от 3 до 7 лет.
16. Венерические заболевания, ведущие к онкологии и бесплодию.
17. Паллиативная помощь в Бердске.
18. Какая зарплата у Путина?
На обложке — Мы не верим: против зэков встают в пикеты.
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