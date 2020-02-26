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Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске

17:55 26.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вице-мэр Владимир Захаров узнал о готовности служб приступить к работам. И приказал в первую очередь отремонтировать асфальт на перекрестке улиц Красноармейской и Павлова и на примыкании ул. Первомайской к трассе Р-256.

Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Ямочный ремонт могут начать в феврале в Бердске

Начнут ямочный ремонт дорог через неделю в Бердске. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на расширенном аппаратном совещании в мэрии 25 февраля. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, какая готовность служб и есть ли технически возможности для этого.

— Насколько мы готовы начать аварийный ямочный ремонт на этой неделе? Сможем ли мы начать пробный запуск наших систем по ремонту? — спросил Владимир Николаевич Совбанова.

— Мы готовимся начать аварийный ремонт. Есть договоренность с нашими коллегами по материалам, которыми мы будем подсыпать ямы, чтобы не тратить деньги на щебень. Также мы запустим в штатном режиме работу по варианту инфракрасного нагрева. И ждем когда у нас асфальтные заводы наконец-то запустятся, чтобы брать у них горячий асфальт, — сказал Максим Флюрович.

Владимир Захаров попросил заняться в первую очередь самим проблемными участками в городе.

— Проблемные участки — перекресток ул. Красноармейская и Павлова. Также надо посмотреть ямы на ул. Первомайской от ул. Комсомольской до трасс Р-256, — подчеркнул Захаров.

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От редакции

Нужен аварийный ремонт дорогам Бердска?

Новый мэр, 26 февраля 2020 11:42
Какой громкий заговолок "с помощью инфракрасного нагрева"
Аноним, 26 февраля 2020 12:03
Хотя бы летом применили, и то хорошо
Аноним, 26 февраля 2020 18:41
сколько уже бюджетных денег "зарыли" под всяким бредом. Ну давайте, товарищи депутаты проверим, сфотографируем этот инфракрасный "ремонт" и в июне проверим что осталось. Предлагаю активным сотрудникам газеты БКС подключится и в газете как говорится по факту предъявить фото ремонтных участков (ям) асфальта. Может специалисты, которые это делают посмотрят сколько денег они угробили и следующий раз побоятся сами попасть под инфракрасное излучение СМИ.

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