Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске

Вице-мэр Владимир Захаров узнал о готовности служб приступить к работам. И приказал в первую очередь отремонтировать асфальт на перекрестке улиц Красноармейской и Павлова и на примыкании ул. Первомайской к трассе Р-256.

Ямочный ремонт могут начать в феврале в Бердске

Начнут ямочный ремонт дорог через неделю в Бердске. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на расширенном аппаратном совещании в мэрии 25 февраля. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, какая готовность служб и есть ли технически возможности для этого.

— Насколько мы готовы начать аварийный ямочный ремонт на этой неделе? Сможем ли мы начать пробный запуск наших систем по ремонту? — спросил Владимир Николаевич Совбанова.

— Мы готовимся начать аварийный ремонт. Есть договоренность с нашими коллегами по материалам, которыми мы будем подсыпать ямы, чтобы не тратить деньги на щебень. Также мы запустим в штатном режиме работу по варианту инфракрасного нагрева. И ждем когда у нас асфальтные заводы наконец-то запустятся, чтобы брать у них горячий асфальт, — сказал Максим Флюрович.

Владимир Захаров попросил заняться в первую очередь самим проблемными участками в городе.

— Проблемные участки — перекресток ул. Красноармейская и Павлова. Также надо посмотреть ямы на ул. Первомайской от ул. Комсомольской до трасс Р-256, — подчеркнул Захаров.