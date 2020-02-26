Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия»

Медведев будет совмещать предельно непубличную должность зампреда Совбеза с предельно публичным постом лидера «Единой России»

К выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом — в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Причем Дмитрий Медведев не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии. Об этом «Медузе» рассказали источники, близкие к администрации президента и правительству, а также несколько собеседников в «Единой России».

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией.

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», — из-за этого рейтинг партии сейчас составляет 32,7%. Для сравнения: полтора года назад, в июне 2018 года — до объявления о начале пенсионной реформы, — он составлял 48%.



О грядущем ребрендинге «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента (АП), информацию подтвердили собеседники в руководстве «Единой России» (ЕР) и люди, близкие к правительству. По словам высокопоставленного единоросса, администрация президента еще осенью начала проводить социологические исследования перспектив партии власти на выборах в Госдуму и ее возможного ребрендинга. В итоге в Кремле склоняются к решению объединить единороссов с ОНФ. Один из главных лоббистов объединения — руководитель исполкома Народного фронта, бывший замгубернатора Московской области Михаил Кузнецов. «Кузнецов давно ходит [в администрацию президента] с идеями ребрендинга ЕР. После того как он возглавил исполком ОНФ, он стал лоббировать ребрендинг, связанный с объединением. Создание партийных блоков обсуждалось в АП, но от него решили отказаться. С общественным объединением — таким, как фронт, — закон объединяться позволяет», — уверяет единоросс.

Новая структура, по сути, будет переименованной «Единой Россией», в которую вольются активисты фронта. Провести ребрендинг и объединение надо будет до сентября: изменения в устав партии (даже если они будут касаться только названия) по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов. «В названии останется слово „Россия“, а слово „единая“ пропадет», — обещает источник «Медузы» в партии власти.

Изменения в устав не ограничатся сменой названия — поменяется и структура управления обновленной партией. Сейчас пост ее председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. После слияния ЕР и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сейчас так управляется Народный фронт. По словам двух собеседников «Медузы», Медведев в их число не войдет. Пока предполагается, что одним из руководителей обновленной ЕР, объединившейся с фронтом, будет вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев.

Вторым сопредседателем будет гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то «из представителей молодежи».

Дмитрий Медведев при этом должен будет покинуть пост председателя партии власти. Сразу после отставки его правительства бывший правительственный чиновник признавался «Медузе», что не очень представляет, как Медведев будет совмещать предельно непубличную должность зампреда Совбеза с предельно публичным постом лидера «Единой России». Недоумевал он и по другому поводу: «Премьер, который возглавляет партию, — это логично, это ее ресурс. В партии придумали — он реализовал, или в правительстве есть планы, а их потом можно подать как партийную инициативу, а что реализует зампред Совбеза?» Скептически отнесся к партийной перспективе Медведева после ухода с поста премьера и высокопоставленный единоросс: «На выборы с ним как лидером идти было бы очень сложно».

Сам Дмитрий Медведев серьезно относится к лидерству в ЕР, рассказал «Медузе» один из ее функционеров. «Он реально работает в партии, часто проводит совещания. Делал предложения, слушал предложения от партийцев. На какие-то партийные идеи всегда находил деньги в бюджете, после совещаний в партии министры получали конкретные поручения», — хвалит он экс-премьера. Однако своих людей в руководство партии Медведев так и не делегировал. Какое-то время за взаимодействие с ЕР отвечала его помощница Жанна Одинцова. По словам источника, Медведев собирался серьезно заняться кампанией партии по выборам в Госдуму, поэтому в партии появились новые должности помощников председателя: их заняли руководитель политического управления ЕР Самвел Атабекян и Максим Жаворонков — близкий соратник секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Оба находятся в статусе замов главы исполкома единороссов.

В последние месяцы началось противостояние Медведева и внутриполитического блока администрации президента, связанное с контролем над ЕР. Команде первого замглавы администрации Сергею Кириенко удалось ввести в руководство партии своих людей, причем они получили посты, связанные с контролем за финансовыми потоками партии. Замруководителя исполкома ЕР стал Роман Любарский — бывший нижегородский вице-губернатор и земляк Кириенко. Он же возглавляет проектный офис единороссов по выборам в Госдуму. Еще один человек, включенный в вертикаль управления партией — бывший «политический» вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, — возглавил автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься финансированием партпроектов. «Контроль над финансами, по сути, и есть контроль над партией», — рассуждает близкий к АП источник. По его словам, ничего экстраординарного в происходящем нет: Кремль всегда полностью контролировал «Единую Россию», в том числе при предыдущих политических кураторах партии в президентской администрации — Владиславе Суркове и Вячеславе Володине.

Последний после ухода в Госдуму долго пытался сохранить своих людей и влияние в ЕР, но после ухода володинской команды в 2017 году ключевые посты в партии получили люди Андрея Турчака и единороссы начали подчеркивать ее самостоятельность. Дмитрию Медведеву эта идея понравилась — именно с тех пор он стал воспринимать партию как личный ресурс. Однако в Кремле уверены, что «Единая Россия» в первую очередь их проект. Не совпадали и взгляды Медведева и внутриполитического блока АП по поводу сценария предвыборной кампании в Госдуму. Президентская администрация хотела бы видеть в ней путинское большинство как коалицию нескольких партий — в том числе новых. Для Медведева было важно, чтобы это большинство составляли только единороссы, рассказывает источник в партии.

Окончательная структура управления обновленной партией власти еще прорабатывается. Предполагается, что один из руководящих органов возглавит Андрей Турчак (сейчас он возглавляет генсовет «Единой России»), председателем исполкома должен стать Михаил Кузнецов, говорит источник в ЕР. Сам Кузнецов не ответил на звонки и сообщения корреспондента «Медузы».

«Однако ребрендинг будет иметь смысл только в том случае, если выборы в Госдуму пройдут в плановом режиме в сентябре 2021 года. Пока работа идет в этой парадигме и установок на „досрочку“ в Думу нет, но сейчас все решается в одном месте — в голове у президента», — добавил близкий к президентской администрации источник «Медузы». Помощник Медведева Олег Осипов на просьбу «Медузы» о комментарии предложил обращаться в партию. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал «Медузе», что ему о реформе партии власти «ничего не известно».

Источник: meduza.io