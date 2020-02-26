«Вези меня, мразь — 2»: Набросилась на водителя такси девушка с детьми в Башкирии. Водитель снял видео

Увидевшие это дети сильно испугались и начали плакать, прося мать выйти из машины

В Башкирии произошёл конфликт между молодой мамой и водителем такси. Причиной ссоры стало отсутствие детского кресла для второго ребёнка, без которого таксист отказался везти пассажиров. Как передаёт ГТРК «Башкортостан», при заказе женщина не указала, что вместе с ней поедет двое детей.

Видео НТВ





Видео снял и опубликовал водитель машины. Инцидент произошёл в городе Стерлитамаке. На кадрах видно, как клиентка настойчиво отказывается выходить из машины, хотя её дети уговаривают покинуть автомобиль и заказать новое такси. Когда девушка наконец дозванивается в диспетчерскую, то при новом заказе говорит, что детей с ней вовсе нет. Тогда водитель решает её поправить, за что получает от разъярённой клиентки несколько ударов.

Увидевшие это дети сильно испугались и начали плакать, прося мать выйти из машины, однако и это женщина игнорирует. Тогда инициативу в свои руки взял сам водитель: он вышел из машины, открыл дверь и попросил пассажиров покинуть салон. Клиентка некоторое время упиралась, но потом всё же вышла, пожелав мужчине «попасть в аварию».

Ранее похожая история произошла в Москве: разбушевавшаяся фитнес-тренер стала требовать от таксиста срочно отвезти её на работу. Фразы «Вези меня, мразь!» и «Меня люди ждут» уже стали крылатыми. Девушка позже объяснила, что водитель якобы первым стал хамить, отказывался ехать быстрее, а потом вовсе угрожал высадить её на Можайском шоссе.

Источник: life.ru