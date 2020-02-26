Опять пи-пи: все время хожу в туалет по-маленькому. В чем причина?

Ходить в туалет «по-маленькому» нормально от четырех до восьми раз в день. Причин, заставляющих делать это чаще, — довольно много.

Миома также может вызывать сильное кровотечение, болезненные месячные, боль во время секса, осложнения во время беременности, родов

По данным Клиники Кливленда, ходить в туалет «по-маленькому» нормально от четырех до восьми раз в день. Причин, заставляющих делать это чаще, — довольно много. Портал MedikForum.ru выяснил, какие из них опасны для здоровья.

Инфекции мочевыводящих путей. Урологи Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) констатируют: большинство таких инфекций берут начало в мочевом пузыре, куда проникают болезнетворные бактерии из кишечника. Орган становится воспаленным и раздраженным, что может вызывать ощущение постоянных позывов, даже если моча не успевает скапливаться в достаточном количестве.

«Такие инфекции обязательно нужно лечить у врача, который назначит необходимые антибиотики. Не пытайтесь переждать это, иначе может развиться почечная инфекция, в некоторых случаях опасная для жизни», — предупреждают урологи.

Миома матки. Хотя образование не считается таким опасным, как рак (миомы — доброкачественные опухоли), они могут увеличиваться в размере. В таком случае оказывается избыточное давление на мочевой пузырь, заставляющее чаще ходить в туалет «по-маленькому». Миома также может вызывать сильное кровотечение, болезненные месячные, боль во время секса, осложнения во время беременности, родов.

Интерстициальный цистит. Данная причина имеет неврологическую природу: передача сигналов тазовыми нервами мозгу нарушается, он получает сообщения о наполненности мочевого пузыря и необходимости опорожнения даже при малых объемах жидкости. Наряду с постоянными походами в туалет это состояние может вызывать дискомфорт и боль в области таза, между влагалищем и задним проходом, а также во время интимных отношений.

Диабет. Одна из самых опасных причин слишком частых посещений туалета. Характерный для заболевания избыток сахара может накапливаться в крови, заставляя почки работать сверхурочно, чтобы фильтровать и поглощать его. Когда они перестают справляться с этой дополнительной нагрузкой, сахар попадает в мочу вместе с жидкостями из тканей — это заставляет чаще посещать туалет «по-маленькому».

Расстройство тазового дна. Существуют разные его виды, наиболее распространенные связаны с выпадением органов малого таза (они попадают во влагалище), проблемами с контролем кишечника и мочевого пузыря. Провоцировать их могут тяжелые роды, травмы, а также старение, при котором ослабляются мышцы пузыря.

Мочекаменная болезнь. Крайне частое мочеиспускание может быть признаком камней в мочевом пузыре. Внезапные позывы появляются при ходьбе, тряске, физической нагрузке. Во время мочеиспускания может возникать симптом «закидывания струи», когда она неожиданно прерывается, хотя пузырь опорожнен не полностью — при этом мочеиспускание возобновляется только после перемены положения тела.

Источник: МедикФорум