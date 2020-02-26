Нашли нового соучастника убийства вора в законе Япончика в Москве

По версии следствия, именно Каха Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в её перевозке и хранении, а в момент совершения убийства находился на месте происшествия.

Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия

Следственным комитетом Российской Федерации при содействии Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, более известного как «вор в законе» «Япончик». Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

По версии следствия, именно Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в её перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.

Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

Вячеслав Иваньков был застрелен вечером 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве. Его убийство вызвало в то время широкий общественный резонанс, однако раскрыть преступление «по горячим следам» не представилось возможным из-за использования соучастниками современных средств и методов тщательной конспирации.

Ранее Следственным комитетом сообщалось ещё об одном соучастнике убийства Иванькова – Муртазе Шадания. Ему также предъявлено обвинение в совершении убийства Иванькова и незаконном хранении оружия.

Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе лица, непосредственно производившего выстрел в Иванькова, а также мотивов совершённого преступления, его организаторов и заказчиков.

Источник: Следком