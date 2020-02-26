Призывами убивать детей сотрудников Росгвардии возмущен Путин

Говоря о действиях росгвардейцев на митингах, президент отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит»

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а «с этим не шутят», уверен глава государства.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он выразил возмущение тем, что «кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей [сотрудников Росгвардии]». «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? — сказал на это Путин. — Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят».

Комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, проходившие потерпевшими по уголовным делам после митингов в Москве в 2019 году, «такие ранимые и трепетные», Путин сказал: «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того — они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях».

Говоря о действиях росгвардейцев на митингах, президент отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит». «Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — добавил он.

По мнению главы государства, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погромы. «Нельзя допускать [беспорядки на митингах], — сказал он. — Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить». «Нельзя этого допускать, нельзя распускаться, — подчеркнул президент. — [Действовать нужно] в рамках закона».

После митингов, прошедших в Москве в 2019 году, в интернете стали появляться угрозы в адрес детей сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших безопасность на этих мероприятиях и пресекавших незаконные акции. В частности, за такие экстремистские высказывания был осужден блогер Владислав Синица, суд приговорил его к пяти годам колонии.

Источник: ТАСС