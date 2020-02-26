Опровергли слухи о смене лидера и слиянии с ОНФ в «Единой России»

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что ему ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так.

По словам секретаря генсовета партии, прогнозы «горе-социологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех»

Вопросов о смене лидера и названия «Единой России», а также объединении с «Общероссийским народным фронтом» нет на повестке дня руководства партии, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — уточнил он.

В исполкоме ОНФ от комментариев отказались.

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с коалицией «Общероссийский народный фронт», из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей, при этом Дмитрий Медведев, по данным журналистом, в их число не войдет.

Источник: РИА Новости