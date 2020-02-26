26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Опровергли слухи о смене лидера и слиянии с ОНФ в «Единой России»

16:53 26.02.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что ему ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так.

Опровергли слухи о смене лидера и слиянии с ОНФ в Единой России
По словам секретаря генсовета партии, прогнозы «горе-социологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех»

Вопросов о смене лидера и названия «Единой России», а также объединении с «Общероссийским народным фронтом» нет на повестке дня руководства партии, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — уточнил он.
В исполкоме ОНФ от комментариев отказались.

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с коалицией «Общероссийский народный фронт», из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей, при этом Дмитрий Медведев, по данным журналистом, в их число не войдет.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вброс?

Поросёнок Пётр, 26 февраля 2020 18:24
Дыма без огня не бывает и какой-то ребрендинг однозначно будет, всем понятно, что у ЕР, после всех их "подарочков" населению, рейтинг ниже плинтуса и без каких либо изменений, это чревато потерей думского большинства, даже при имеющимся административном ресурсе и прочих махинациях.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
19:00 26-02-2020
Оказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
18:45 26-02-2020
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
БердскОрганизаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
18:30 26-02-2020
Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
18:15 26-02-2020
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Бердск"Пули визжат, а страха нет": Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска
18:00 26-02-2020
БердскРемонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске 3
17:55 26-02-2020
Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
17:45 26-02-2020
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
БердскНе отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
17:22 26-02-2020
Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
17:15 26-02-2020
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина 8
17:12 26-02-2020
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина