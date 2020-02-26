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Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина

17:12 26.02.2020 Фото: pixabay.com
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Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков.

Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс помощник Путина
Пока рано судить о готовящихся изменениях Конституции, поскольку окончательный текст поправок не был обнародован

Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков. Он сказал это в интервью политологу Алексею Чеснакову.
«Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества», — сказал он.

О том, что в рабочей группе «обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента», 11 февраля заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он уточнил «Интерфаксу», что узнал это от участников группы. Позднее в рабочей группе заявили, что такая возможность не обсуждается. Сопредседатель группы Павел Крашенинников сказал, что внесение поправки в пункт о президентских сроках не подразумевает их обнуление.

Сурков впрочем отметил, что пока рано судить о готовящихся изменениях Конституции, поскольку окончательный текст поправок не был обнародован.

Он высказал мнение, что давно пора «искоренить этот подрывной тезис, что международные договоры для России выше ее собственных законов», поскольку с этой нормой «наша демократия не может считаться вполне суверенной». В законопроекте о поправке в Конституцию, который Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, статью 79 предложено дополнить словами: «Решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоренностей России в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Также Сурков выразил надежду, что «будет покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти» и объяснил, что» нет ни экономических, ни социальных, ни психологических предпосылок для такой независимости» и это общеизвестно. По словам Суркова, в этом отношении пора «прекратить профанацией заниматься ради видимости евроценностей».

Сурков ушел с должности помощника президента 18 февраля. В администрации он курировал в том числе политику в отношении Украины. Как говорил Чеснаков еще в январе, Сурков решил уйти «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 26 февраля 2020 17:23
Путин уже устал и это его последний срок - это понятно всем.

Но хомячки ща слюной конечно захлебнуться от такого.
Сурков потроллил их очень качественно :):):)
Аноним, 26 февраля 2020 18:01
Ничего себе с какой скоростью появляетесь. У вас усиление что-ли? Зарплату не задерживают?
Поросёнок Пётр, 26 февраля 2020 17:44
После "узаконивания" Госсовета с пожизненным Председателем, обнулять сроки президентства нет никакого практического смысла, роль президента может исполнять два срока любой послушный клерк из кремлёвской обоймы, персоналии тут уже не имеют никакого значения.
Аноним, 26 февраля 2020 17:56
1. где написано про пожизненого председателя?
2. в предложении вообще то именно президент утверждает главу госсовета. Кто помешает новому президенту не утверждать Путина, если вдруг его выдвинут и вдруг он согласится??
Поросёнок Пётр, 26 февраля 2020 18:12
Пока ещё нигде, Госсовет будет оформлен отдельным законом после одобрительного "всенародного голосования" за поправки, а вы в этом сомневаетесь?
Аноним, 26 февраля 2020 18:25
Не вижу смысла обсуждать то, чего даже еще нет!

Но вы продолжайте в том же духе:
сами выдумали,
сами возмутились,
обвинили правительство
тех кто вас не понял, заклеймили проданными

Ничего нелогичного сами не видите в этой логической цепочке?

P.S. Да, сомневаюсь.
Поросёнок Пётр, 26 февраля 2020 18:41
Хорошо, не будем фантазировать, вернёмся к этому вопросу, когда всё будет закончено, мой прогноз, Путин от реальной власти естественно никуда не уйдёт, а уж как это будет юредически оформлено, дело десятое.
Новый мэр, 26 февраля 2020 18:44
Говорите сами выдумали,сами возмутились Заметьте,эти правки в конституции выдумала не оппозиция, а правящая партия с президентом.Всё логично,сами для себя любимых

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