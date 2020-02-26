Взрывчатки не нашли: «Заминировали» по электронной почте 15 школ Новосибирска

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что сообщения о минировании объектов образования в Новосибирске 26.02.2020 по результатам проверки не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу.
-Аппарат антитеррористической комиссии обращает внимание жителей Новосибирской области, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна. Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, — отметили в правительстве.
Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступали в среду посредством электронной почты. После эвакуации людей специальные службы обследовали здания на предмет обнаружения взрывных устройств.
Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.