Взрывчатки не нашли: «Заминировали» по электронной почте 15 школ Новосибирска

Правоохранители устанавливают причастных к ложным сообщениям о фактах терроризма. Эвакуация людей — обязательный элемент алгоритма действия в условиях террористической угрозы.

Здание мэрии Бердска «минировали» в сентябре 2017 года

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что сообщения о минировании объектов образования в Новосибирске 26.02.2020 по результатам проверки не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу.

-Аппарат антитеррористической комиссии обращает внимание жителей Новосибирской области, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна. Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, — отметили в правительстве.

Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступали в среду посредством электронной почты. После эвакуации людей специальные службы обследовали здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.