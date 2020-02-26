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Мама, за что? Закрыла в холодном доме без езды годовалую дочку и 3-летнего сына мать. Гуляла несколько дней

21:00 26.02.2020 Фото: СКР
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Голодных и замерзших детей нашли соцработники во время проверки неблагополучной семьи. Известно, что 34-летняя мать ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.

Мама, за что? Закрыла в холодном доме без езды годовалую дочку и 3 летнего сына мать. Гуляла несколько дней
СКР расследует происшествия с детьми

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Куменского района, которая оставила двух малолетних детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в главке Следственного комитета РФ.

Следственными органами СКР по Кировской области в отношении жительницы Куменского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

25 февраля в селе Быково Куменского района инспектором по делам несовершеннолетних и представителем органов соцзащиты в рамках проведения проверки семей, состоящих на профилактическом учете, в закрытом доме были найдены двое малолетних детей: девочка 2019 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Их 34-летняя мать дома отсутствовала. Дети незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.

По предварительным данным, их мать на протяжении нескольких дней не появлялась дома, приготовленной пищи для детей не было, жилое помещение не было отоплено.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Местонахождение матери детей установлено, в ближайшее время планируется проведение ее допроса.

Известно, что женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей, а семья состоит на профилактических учетах. Дети находятся под контролем медицинского персонала, их жизни ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

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