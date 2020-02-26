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Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители

21:15 26.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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В случае если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему будет применяться оружие на поражение.

Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты нарушители
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сбивании самолетов, нарушивших границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу РФ без объяснения причин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 февраля, он утверждает новые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.

Постановление утверждает порядок действий дежурных сил России в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в тексте документа.

В случае если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему также будет применяться оружие на поражение.

Кроме этого, постановление разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

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От редакции

Справедливое решение?

Аноним, 26 февраля 2020 21:43
Денег дохрена от того и всякая дичь в голове.
Кому ты нужен залетать к тебе.
Новый мэр, 26 февраля 2020 22:23
А раньше как было? И где гарантия, что они отвечали , а нам скажут что не отвечали

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