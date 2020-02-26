15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске

Школьник ранил 59-летнего педагога кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Школьник напал с ножом на учителя

В Ульяновске по факту покушения на убийство учительницы возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летней учительницы школы города Ульяновска (ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ). В совершении данного преступления подозревается 15-летний местный житель.

По данным следствия, около 10 часов 26 февраля 2020 года 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативный штаб по расследованию уголовного дела возглавил руководитель следственного управления СК России по Ульяновской области.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.