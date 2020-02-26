Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину

День референдума объявят выходным. Дату рабочая группа по поправкам в основной закон страны выбрала «из соображений удобства».

Первоначально голосование по поправкам планировали на 22 или 29 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля. Инициативу озвучил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас на встрече рабгрупппы с Владимиром Путиным.

Отметим, что обсуждаемые изменения в Основном законе смогут вступить в силу после принятия парламентом только по итогам общероссийского голосования.

Надо определиться с датой, сказал Клишас. Он объяснил, что на эту тему «много предложений». Сенатор назвал предложение рабочей группы — по его словам, 22 апреля выбрано из соображений удобства. Так, у православных россиян заканчивается пост, у мусульман наступает Рамадан, отметил Клишас.

Он также подчеркнул, что это рабочий день — среда, но он будет объявлен выходным (об этом ранее говорил президент), передает РГ. Причем это не будет сделано за счет других выходных, отметил Клишас.