Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска

Новым бойфрендом Дакоты стал 32-летний Фёдор Белогай, который в своё время поработал моделью, клипмейкером, музыкантом, а сейчас занимается съёмками и управляет международным рекламным агентством. Парень родом из Бердска, маленького городка под Новосибирском, рассказал Лайфу, как начиналась их с Ритой любовь. Фёдора пригласили обсудить работу над клипом певицы «Новые линии» — так состоялось заветное знакомство, которое не прошло бесследно.
-Это выглядело как абсолютно спонтанное решение, необходимо было реализовать большой объём нестандартных задач в очень сжатые сроки. Например, найти и перекрасить рояль, привезти его с одной части острова в другую, спустить до рассвета в залив и снять всё это без подготовки с первого дубля. Обычно за такие проекты я не берусь, но, познакомившись с её командой и пообщавшись с самой Ритой, я понял, что у нас много общего, одинаковое видение мира, ценности. После съёмок наши глубокие разговоры переросли в нечто большее, чем дружба, — рассказал Федор.
Однако, несмотря на вспыхнувшие чувства, молодым людям пришлось расстаться — работа разбросала их по разным частям света. Сначала пара решила не связывать себя обязательствами, хотя и не перестала общаться. Но Риту и Фёдора снова свела судьба. Почти год спустя девушка прилетела в Штаты на съёмки клипа «Электричество», в котором парень выступил в качестве актёра. И влюблённые поняли, что друг без друга они уже не могут.
-Через несколько часов после встречи с её командой они предложили мне сняться в клипе «Электричество». Всё, что вы видите на картинке, — не игра. Это были наши реальные эмоции, которые камера передала со 100-процентной точностью, — поведал Федор.
Сейчас молодые люди работают над совместными музыкальными проектами и съёмками. Хотя им снова приходится проводить много времени в разъездах порознь, теперь у пары есть то, над чем расстояние не властно, — любовь.
Похоже, место, которое певица называет островом своего сердца, действительно играет важную роль в её жизни. Ведь именно там когда-то ей сделал предложение руки и сердца бывший супруг Влад Соколовский.
Ну, например, известный режиссёр Слава Росс, его фильм «Сибирь. Монамур» получил семьдесят наград на международных кинофестивалях или фотомодель Елена Перминова, жена миллиардера, владельца "заводов, газет, пароходов" Александра Лебедева, а так же, Антон Лыков, создатель сети шаурмячечных «Дядя Дёнер». Артистов ещё не забыть, они хоть и не в Бердске родились, но, жили тут значительное время, Владлен Бирюков, он даже похоронен у нас, из современных, известный ныне актёр Павел Прилучный, а так же актриса Ксения Кузнецова, бывшая ведущая АБВГДейки на ТВЦ и ток-шоу "Поступок" на Звезде, а так же, бывшая жена Игоря Малахова, убийцы Талькова, ну, а вот теперь новый герой, Федор Белогай.
Это кого вспомнил с разбегу, может ещё кто из знаменитостей у нас проживал или родился, напомните.
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Да кто вас держит-то, Господи... Как будто крепостное право действует, берите и выбирайтесь.
https://kurer-sreda.ru/2016/05/25/233298-pianino-na-beregu-obskogo-morya-mozhet-stat-dostoprimechatelnostyu-berdska