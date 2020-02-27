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Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска

21:30 27.02.2020 Фото: © Instagram / easyg.guy, ritadakota
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Недавно на Бали певицу заметили с новым мужчиной, который жил на вилле вместе с ней и её дочкой. С тех пор вокруг имени загадочного красавца ходила куча домыслов.

Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32 летний Федор Белогай из Бердска
Фёдор Белогай рассказал, как начиналась их любовь с Ритой Дакотой

Новым бойфрендом Дакоты стал 32-летний Фёдор Белогай, который в своё время поработал моделью, клипмейкером, музыкантом, а сейчас занимается съёмками и управляет международным рекламным агентством. Парень родом из Бердска, маленького городка под Новосибирском, рассказал Лайфу, как начиналась их с Ритой любовь. Фёдора пригласили обсудить работу над клипом певицы «Новые линии» — так состоялось заветное знакомство, которое не прошло бесследно.

-Это выглядело как абсолютно спонтанное решение, необходимо было реализовать большой объём нестандартных задач в очень сжатые сроки. Например, найти и перекрасить рояль, привезти его с одной части острова в другую, спустить до рассвета в залив и снять всё это без подготовки с первого дубля. Обычно за такие проекты я не берусь, но, познакомившись с её командой и пообщавшись с самой Ритой, я понял, что у нас много общего, одинаковое видение мира, ценности. После съёмок наши глубокие разговоры переросли в нечто большее, чем дружба, — рассказал Федор.

Однако, несмотря на вспыхнувшие чувства, молодым людям пришлось расстаться — работа разбросала их по разным частям света. Сначала пара решила не связывать себя обязательствами, хотя и не перестала общаться. Но Риту и Фёдора снова свела судьба. Почти год спустя девушка прилетела в Штаты на съёмки клипа «Электричество», в котором парень выступил в качестве актёра. И влюблённые поняли, что друг без друга они уже не могут.

-Через несколько часов после встречи с её командой они предложили мне сняться в клипе «Электричество». Всё, что вы видите на картинке, — не игра. Это были наши реальные эмоции, которые камера передала со 100-процентной точностью, — поведал Федор.

Сейчас молодые люди работают над совместными музыкальными проектами и съёмками. Хотя им снова приходится проводить много времени в разъездах порознь, теперь у пары есть то, над чем расстояние не властно, — любовь.

Похоже, место, которое певица называет островом своего сердца, действительно играет важную роль в её жизни. Ведь именно там когда-то ей сделал предложение руки и сердца бывший супруг Влад Соколовский.

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От редакции

Кто хочет, тот всегда найдет?

Аноним, 26 февраля 2020 22:10
Это какой-то позор (с)
Новый мэр, 26 февраля 2020 22:19
А кто это такие?
Аноним, 27 февраля 2020 10:45
Лучше схему срисуй и не сиди сиднем,страдая...:)
Поросёнок Пётр, 26 февраля 2020 23:48
Срочно нужно возле администрации завести ещё одну доску почёта и размещать там наших прославленных бердчан, кто смог выбраться из города, прославиться, разбогатеть и выбиться в люди
Ну, например, известный режиссёр Слава Росс, его фильм «Сибирь. Монамур» получил семьдесят наград на международных кинофестивалях или фотомодель Елена Перминова, жена миллиардера, владельца "заводов, газет, пароходов" Александра Лебедева, а так же, Антон Лыков, создатель сети шаурмячечных «Дядя Дёнер». Артистов ещё не забыть, они хоть и не в Бердске родились, но, жили тут значительное время, Владлен Бирюков, он даже похоронен у нас, из современных, известный ныне актёр Павел Прилучный, а так же актриса Ксения Кузнецова, бывшая ведущая АБВГДейки на ТВЦ и ток-шоу "Поступок" на Звезде, а так же, бывшая жена Игоря Малахова, убийцы Талькова, ну, а вот теперь новый герой, Федор Белогай.
Это кого вспомнил с разбегу, может ещё кто из знаменитостей у нас проживал или родился, напомните.
Михаил, 27 февраля 2020 07:27
На доску почета нужно вешать фото работяг и порядочных предпринимателей, которые всю жизнь отдали Бердску и не дали ему загнуться, а не этих клоунов.
Аноним, 27 февраля 2020 07:28
кто смог выбраться из города
----------------------
Да кто вас держит-то, Господи... Как будто крепостное право действует, берите и выбирайтесь.
Диман, 27 февраля 2020 17:32
Ещё Эрика белучи ))
Поросёнок Пётр, 27 февраля 2020 23:29
Михаил, подобная доска почёта существует, вы наверное давно не подходили к ней.
Аноним, 26 февраля 2020 23:57
Уж не Фёдор ли репетировал съёмки будущего клипа с роялем в воде? Помните...
https://kurer-sreda.ru/2016/05/25/233298-pianino-na-beregu-obskogo-morya-mozhet-stat-dostoprimechatelnostyu-berdska
Аноним, 27 февраля 2020 01:36
тоже сразу это вспомнилось
Аноним, 27 февраля 2020 07:12
Дакота, белогай, клипмейкер. Что это?
Аноним, 27 февраля 2020 07:22
Просьба к применяющим термины "маленький городок", "деревня" и т.д. относительно Бердска ознакомиться с классификацией городов:http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/39.html
PATRIOT, 27 февраля 2020 09:01
Кто все эти люди?
Аноним, 27 февраля 2020 09:21
Офигеть.....
Рома, 27 февраля 2020 15:51
Знаю Федю, до поры времени нормальным парнем был, а потом они со своим корешем Муком здесь у много кого деньги заняли,организовали нечто вроде финансовой пирамиды, когда пришло время отдавать смылись в Москву и так как такие "люди" в принципе не тонут то в любом месте найдется им применение. Вот и Федя наш по прозвищу Фэд в своё время поработал моделью, клипмейкером, музыкантом, а сейчас занимается съёмками и управляет международным рекламным агентством.

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